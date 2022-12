Country Christmas, l’evento country natalizio ritorna in Fiera

PORDENONE – Dopo cinque anni alla Fiera di Cremona, Country Christmas ritorna alla Fiera di Pordenone dall’8 al 10 dicembre 2022: proprio qui, nel 2011, è partito il viaggio che ha portato questa manifestazione a diventare uno dei più importanti eventi country italiani.

Ci sono grandi aspettative per l’edizione del coming home: preparatevi ad un weekend di totale immersione nel mondo western e country con musica e dj, ballo libero, competizioni, stage e coreografie, ospiti internazionali.

Il Padiglione 5 della Fiera di Pordenone ospita la celebre pista da ballo più grande d’Europa di 1.000 mq in legno e un grande palco dove 30 dee si alternano alla console dal mattino a notte fonda per offrire a tutti l’occasione di ballare la musica country.

Ricchissimo il programma dell’evento: gare di ballo tra scuole, dal Campionato Asi Country Regionale Friuli Venezia Giulia, sabato 10 dicembre alle ore 10, alle sfide amatoriali, l’amatissima barn dance, l’appuntamento per tutti i ballerini che vogliono partecipare alla changing dance più numerosa di tutti i tempi è per giovedì 8 e sabato 10 dicembre alle ore 18, tutti in pista con il cappellino rosso di Babbo Natale giovedì 8 e sabato 10 dicembre ore 21 per la tradizionale Santa Claus Electric Slide che immergerà il padiglione 5 della Fiera di Pordenone nel clima natalizio.

A Country Christmas tutti possono scendere in pista e partecipare agli stage e corsi adatti sia per chi approccia i primi passi sia per chi vuole approfondire le tecniche assistendo alle esibizioni e stage di maestri di fama internazionale. Sono tanti i coreografi e maestri di ballo che saranno presenti in fiera ma Country Christmas 2022 può vantare la presenza di due star internazionali di primissimo livello.

Di origine inglese ma residente in Spagna Rob Fowler è sicuramente uno dei maggiori nomi della Country Line Dance Internazionale. Le sue coreografie sono conosciute ed apprezzate in tutto il mondo e la sua classe è indiscussa. A Country Christama sarà possibile quindi ammirare un numero 1 assoluto che annovera diverse manifestazioni e successi internazionali nel suo curriculum.

Dopo aver vinto contest importanti tra cui il Voghera Country Festival, arriva a Country Christmas David Preston, nuova stella nascente del panorama country internazionale. Coreografo ed esponente importante del Catalan Style Europeo, Prestor ha poco più di vent’anni ma gradisce la musica country classica e i suoi grandi successi.

Country Christmas è il perfetto mix di intrattenimento, spettacolo, life style, l’appuntamento ideale per gli appassionati di musica e ballo country, sono attese più di 200 scuole di ballo da tutta Italia, ma anche per tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata diversa e divertente in stile “far west”.

Attorno alla pista c’è un ampio spazio dedicato al mercatino country con la vendita di abbigliamento e accessori western, oggettistica e idee regalo. Ricca e a tema anche l’offerta gastronomica: pizzeria tex-mex all’interno e area esterna con street food e tanta birra completano il programma di questo salone originalissimo nel panorama fieristico italiano.

Country Christmas, l’evento più atteso per gli amanti del country style, trasforma nel weekend dell’Immacolata Pordenone nella capitale di questo stile di vita.

COUNTRY CHRISTMAS 8 – 9 – 10 dicembre 2022 Fiera di Pordenone

Giovedì 08 dicembre _Dalle ore 10.30 Alle ore 24.00

Venerdì 09 dicembre _Dalle ore 10.00 Alle ore 24.00

Sabato 10 dicembre _Dalle ore 10.00 Alle ore 01.00

Per informazioni sui biglietti e l’acquisto on line: www.countrychristmas.it

Sono disponibili promozioni per scuole di ballo e residenti nei comuni soci di Pordenone Fiere

(Pordenone, Porcia, Roveredo, Fontanafredda, Cordenons, San Quirino, Zoppola.)

Parcheggio libero e spazio per camper e bus.