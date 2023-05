Creatività e sostenibilità tematiche per innovazione sociale

PORDENONE – L’innovazione ha alla base un processo creativo che include l’elaborazione di nuove idee, strumenti, metodi ed azioni e soltanto attraverso l’introduzione di nuove pratiche, che abbiano l’intento di cambiare lo stato delle cose, essa stessa si può concretizzare.

Con questo specifico approccio, il Polo Tecnologico Alto Adriatico sta coordinando un progetto ERASMUS+ denominato “Digitalizzazione e Creatività in Imprenditoria – DIGI.CREA-E”, che ha come obiettivo quello di creare un Creative & Innovation Hub di trasferimento di conoscenze, competenze e buone pratiche sul tema della progettazione e imprenditoria creativa e digitale tra Italia e Spagna. Questo progetto è svolto in stretta collaborazione con una NGO spagnola di vocazione culturale e creativa, La Periferica Cultura Contemporanea.

Il progetto vuole rispondere a diverse sfide territoriali: il miglioramento delle conoscenze e competenze digitali e creative tra gli adulti (anche di fasce svantaggiate), l’integrazione del mondo creativo in quello dell’impresa tradizionale ed il miglioramento del network locale ed internazionale sui temi d’interesse. I protagonisti dell’attività di scambio di conoscenze e competenze creative e digitali, sono stati 10 creativi del territorio Pordenonese, i quali hanno seguito in prima battuta un percorso formativo di 1 settimana (gennaio 2023) che aveva l’obiettivo di trasferire i concetti per una progettazione creativa ed imprenditoriale (modello Wallas, EU Creative Living Lab, settori delle Industrie Culturali e Creative, Tecnologie Digitali – AI, NFT, 3D nel settore culturale e creativo, concetto Quadrupla Elica, progettazione etica, servitization, innovazione digitale e diverse sinergie, Open Innovation & Digital Innovation & Social Innovation, Business Model, inclusività e accessibilità nel digitale) e la concettualizzazione di idee creative sostenibili secondo i 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

Alla base della sfida legata all’acquisizione di maggiori conoscenze e competenze creative e digitali, i partner hanno voluto attivare delle collaborazioni con alcune aziende del territorio per poter affrontare i temi della creatività, sostenibilità e digitalizzazione con spunti pratici e direttamente verificabili, per dare concretezza al percorso di formazione.

Infatti, i 10 creativi (con background multimediale e tecnologico) stanno svolgendo un percorso di tirocinio di 2 mesi (aprile-maggio 2023) in 6 diverse aziende che li vede impegnati su un obiettivo ben specifico, quello di diventare futuri imprenditori in grado di affrontare le sfide globali in ambito ambientale, sociale ed economico, fortificando le loro competenze in campo creativo e digitale. Le aziende coinvolte sono Polo Tecnologico Alto Adriatico, Fondazione WELLFARE Pordenone, Lean Experience Factory, Vaultinn s.r.l, We Digital Alea Pro e Claps.

I 10 creativi sono accompagnati nello svolgimento di un programma formativo che affronterà i fabbisogni aziendali in tema creativo e digitale, la transizione digitale, il grado e la sensibilità aziendale verso la sostenibilità ESG. Queste attività condurranno ad una concettualizzazione di idee imprenditoriali che integrano i 3 temi (creatività, digitalizzazione e sostenibilità) secondo una visione univoca, da parte dei 10 creativi. I modelli di business potranno spaziare dalla creazione di contenuti multimediali con l’uso dell’IA alla predisposizione di percorsi culturali e creativi con l’uso di VR e proiezione immersiva.

Per condividere i risultati progettuali, i partner di “DIGI.CREA-E” hanno realizzato un evento ad effetto moltiplicatore (Pordenone, 24.02.2023) dedicato allo scambio di buone pratiche e progettualità in tema creativo e digitale all’interno di un nuovo laboratorio immersivo nel centro di Pordenone, nello specifico si sono evidenziati vari temi: tecnologiche digitali ibride applicabili al mondo ICC (mixed/virtual/immersive/eXtended reality, NFT, IA, AR 360°), convergenza digitale per prodotti e servizi e il ruolo della comunità locale nell’applicazione delle nuove tecnologie. I 10 creativi e le aziende ospitanti hanno partecipato condividendo le loro esperienze e visioni in un momento conviviale.

Durante l’evento, i 50 partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza immersiva 360° dedicata alla Pedemontana Pordenonese e un’esposizione dal vivo di creazioni artigianali (design con materiali naturali) e startup innovative. I presenti rappresentavano le aziende del territorio, i partecipanti alla formazione e all’attività di tirocinio in azienda, le autorità locali, le scuole superiori ICT, startup innovative, enti di ricerca e associazioni culturali.