Cresce Games&Co, tra gli espositori anche l’illustratrice preferita da Brian May (Queen)

PORDENONE – L’atteso appuntamento con il mondo dell’elettronica di consumo, dell’informatica low cost e del materiale per radioamatori, torna il 19 e 20 novembre alla Fiera di Pordenone in contemporanea con altre due manifestazioni: Fotomercato, rassegna di materiale fotografico digitale e vintage e la seconda edizione di Games&Co, fiera del gioco, fumetto, fantasy e cosplay.

8 padiglioni coinvolti, 2 km e mezzo di banchi espositivi, 250 aziende presenti, 5 eventi tematici: un pacchetto di intrattenimento molto allettante per un vasto pubblico di appassionati.

A loro è dedicata la promozione on line che consente di acquistare il biglietto al prezzo ridotto di 7 € invece che 10 €. Attenzione però, l’offerta si conclude alle ore 23.59 di venerdì 18 novembre. Dopo il biglietto di Radioamatore 2 sarà in vendita al prezzo di 10 € sia on line che alle casse della Fiera di Pordenone.

Il successo dell’iniziativa, promossa con una campagna web capillare, è stato esplosivo: più di 8.000 biglietti acquistati con un crescendo che nelle ultime settimane ha portato a più di mille registrazioni al giorno.

Games&co si accredita già alla sua seconda edizione come evento di riferimento per il settore. Lo dimostra la crescita sia in quantità che in qualità degli espositori tra cui spicca la presenza Seventh Moon, giovane illustratrice friulana che può vantare un rapporto privilegiato con Brian May, chitarrista dei Queen.

Nelle pagine social del musicista infatti compaiono alcuni suoi ritratti realizzati da Seventh Moon che May ha voluto condividere per sottolinearne l’apprezzamento. Molto popolare è anche un video collegamento pubblicato sulla pagina Instagram dell’illustratrice in cui dialoga con Brian May stesso.

Proprio Seventh Moon ha realizzato per Poste Italiane l’immagine della cartolina dedicata alla seconda edizione di Games&Co. In occasione della fiera Poste Italiane Filatelia sarà presente con una postazione che per l’evento offrirà un Servizio Filatelico con la realizzazione di un bollo speciale ed una Cartolina Filatelica dedicata.

Fiera del Radioamatore 2 e Games & Co.

19 e 20 novembre 2022, Fiera di Pordenone

Sabato: dalle 9.00 alle 18.30 Domenica: dalle 9.00 alle 18.00

www.radioamatore2.it

www.gamesandco.net