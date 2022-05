Criteri per Scegliere un Buon Live Casinò

I giochi con croupier dal vivo sono probabilmente la forma più eccitante di gioco d’azzardo online oggi disponibile, e non sorprende che attirino così tanta attenzione da parte dei giocatori. Persone che non avevano mai preso in considerazione l’idea di iscriversi a un casinò sono ora desiderose di provare i giochi dal vivo. Tuttavia, ogni principiante deve trovare un live casinò decente in cui giocare, e non è così facile come potrebbe sembrare.

Licenza

Indipendentemente dal live casinò che si sta cercando, è assolutamente necessario assicurarsi che abbia una licenza legale prima di prendere in considerazione l’idea di iscriversi. I siti di gioco d’azzardo che operano senza una licenza ufficiale sono inaffidabili e poco sicuri. Non offrono la stessa sicurezza dei casinò legittimi e non operano secondo le stesse regole, il che significa che nulla impedisce loro di truffare gli utenti.

Metodi di Pagamento

Il secondo criterio che potete utilizzare per filtrare altri casinò è la disponibilità del vostro metodo di pagamento preferito. Se avete già un portafoglio elettronico o preferite usare la carta di credito per le transazioni online, non c’è motivo di creare un nuovo metodo di pagamento. Basta escludere dalla ricerca i casinò che non dispongono della vostra opzione preferita.

Condizioni Bancarie

Un’altra parte della cassa che di solito viene trascurata dai principianti riguarda i termini delle transazioni. Prima di iscrivervi a un casinò, assicuratevi di controllare i requisiti minimi di deposito e prelievo per la vostra opzione bancaria, nonché il limite massimo per gli incassi. Quest’ultimo è particolarmente importante se avete intenzione di giocare con grandi somme.

I Giochi

Analizzare la collezione di giochi di un live casinò può essere particolarmente difficile per i principianti. È fondamentale sapere che i giochi non sono sviluppati e gestiti dai casinò stessi, ma dai fornitori di software. Tali aziende possono fornire i loro giochi a decine di casinò diversi, quindi di solito è possibile vedere gli stessi giochi su siti diversi.

Per quanto riguarda i giochi dal vivo, ci sono solo alcuni fornitori che vale la pena cercare. Per cominciare, vi consigliamo di assicurarvi che il casinò abbia giochi di Evolution Gaming e Ezugi. Queste aziende hanno le più ampie collezioni di giochi, garantendovi un numero sufficiente di contenuti da esplorare.

I Bonus

Anche la situazione dei bonus è un po’ complicata per i live casinò. Il margine della casa di questi giochi è significativamente più basso rispetto alle slot, rendendo la maggior parte delle promozioni inefficaci per i casinò. Per questo motivo, la maggior parte dei siti di gioco d’azzardo non permette di utilizzare i loro bonus di deposito regolari per i giochi dal vivo.

Fortunatamente, alcuni casinò progettano promozioni dedicate specificamente ai giocatori con croupier dal vivo. Di solito si tratta di bonus sul deposito con termini leggermente diversi, per cui è importante studiare il documento sui Termini e Condizioni di un live casinò prima di iscriversi.

Premi Fedeltà

La maggior parte dei casinò moderni offre programmi fedeltà o club VIP per premiare i giocatori per la loro attività. Nella maggior parte dei casi, è possibile guadagnare punti comp attraverso scommesse con denaro reale e scambiarli con denaro contante. Inoltre, molti siti di gioco d’azzardo offrono programmi a strati che permettono di raggiungere nuovi livelli e sbloccare nuovi premi e funzionalità man mano che si avanza.

Tuttavia, anche nei live casinò le cose non sono così trasparenti. Il problema è lo stesso dei bonus: i margini di guadagno di questi giochi sono estremamente bassi e lasciano meno spazio al casinò per reinvestire i propri profitti. Per questo motivo, la maggior parte dei programmi fedeltà non consente la progressione dei giochi dal vivo o ne riduce l’efficacia.

Ad esempio, scommettendo 1.000 euro in una slot machine si ottengono 10 punti fedeltà, mentre scommettendo la stessa somma di denaro in un gioco con croupier dal vivo si ottengono solo 2 punti. Per questo motivo è essenziale assicurarsi che il programma fedeltà del casinò sia compatibile con i giochi dal vivo e che le puntate non vengano ridotte nel conteggio dei progressi della fedeltà.