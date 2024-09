Croce Rossa Pordenone: avvio corsi base

PORDENONE – Sacile, Pordenone, Aviano e Prata – unità territoriali del Comitato pordenonese della Croce Rossa Italiana -, propongono a tutti gli interessati dai 14 anni in su, quattro incontri in vista dell’avvio di altrettanti corsi base per diventare volontari.

Il 23 settembre a Sacile (Via Ettoreo 4, sede dell’ospedale) il 26 settembre a Pordenone (nella sede di via Cappuccini 1), il 28 ottobre ad Aviano (in Biblioteca Civica Viale San Giorgio 19) e il 29 ottobre a Prata (Via Peressine 33) saranno presentati i calendari delle lezioni e illustrate tutte le modalità di iscrizione ai corsi.

«Sarà anche l’occasione – precisa il Presidente Ludovico Mellina Bares – per approfondire i tanti ambiti di intervento per i quali sarà possibile offrire il proprio tempo dopo seguito il corso. Sono proprio i nostri volontari, infatti, che grazie al loro impegno e alla loro dedizione ci consentono di essere al fianco delle persone vulnerabili. Aggiungere nuove persone alle quasi 500 che già compongono la squadra pordenonese, vorrà dire essere ancora più presenti sul territorio».

I corsi, per un totale di 20 ore di formazione, offriranno una panoramica su: storia della Croce Rossa, significato dell’emblema, cenni di diritto internazionale umanitario, definizione della strategia 2030 della CRI e cenni di primo soccorso.

Le lezioni prenderanno avvio sempre alle ore 20.30 il 14 ottobre a Sacile, il 15 ottobre a Pordenone, il 18 novembre ad Aviano e il 19 novembre a Prata.

Per informazioni: mail [email protected] Tel. 0434 523109 www.gaia.cri.it