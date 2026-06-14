26.8 C
Pordenone
domenica , 14 Giugno 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Da Hildegarda di Bingen ad Angioletta: manoscritti, segreti e meraviglie dal Medioevo

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Screenshot

PORDENONE – Al Museo Archeologico del Friuli Occidentale un viaggio tra erbari, pergamene e storie di donne sapienti alla vigilia del solstizio d’estate

Cosa raccontano le pergamene ingiallite dal tempo? Quali segreti custodiscono gli antichi erbari miniati e gli atti processuali medievali? A queste domande proverà a rispondere la conferenza “Da Hildegarda di Bingen a Angioletta. Manoscritti, Segreti e Meraviglie dal Medioevo”, in programma venerdì 19 giugno alle 20.30 al Museo Archeologico del Friuli Occidentale di Bastia di Torre, in via Vittorio Veneto 1.

Protagonista dell’incontro sarà la giurista Monia Montechiarini, esperta di indagini storiche e documentarie condotte in diversi Paesi europei, che accompagnerà il pubblico in un affascinante percorso tra storia, diritto, tradizioni popolari e memoria collettiva.

L’appuntamento, ideato in occasione di una significativa ricorrenza celebrativa, condurrà i partecipanti alla scoperta di figure femminili note e meno note del Medioevo, riportate alla luce attraverso manoscritti, erbari, documenti giuridici e testimonianze d’archivio. Donne che, grazie alle loro conoscenze mediche, erboristiche e spirituali, lasciarono un segno profondo nella società del loro tempo.

Tra queste emerge la figura straordinaria di Hildegarda di Bingen, proclamata Dottore della Chiesa e considerata una delle più influenti studiose della medicina naturale e della scienza erboristica medievale. Attraverso la lettura delle fonti storiche, la conferenza analizzerà anche il sottile confine tra sapere e superstizione, mostrando come molte “donne sapienti” del Tardo Medioevo finirono per essere trasformate in “streghe” agli occhi dei loro accusatori.

Particolare attenzione sarà dedicata ai casi friulani e pordenonesi, inseriti nel più ampio contesto italiano ed europeo, in un racconto che intreccia diritto, credenze popolari, ritualità e tradizioni locali. Un viaggio coinvolgente tra documenti e leggende, capace di valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio, evocando le suggestive atmosfere del solstizio d’estate, da sempre carico di simboli, riti e meraviglia.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.