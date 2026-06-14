Da Hildegarda di Bingen ad Angioletta: manoscritti, segreti e meraviglie dal Medioevo

PORDENONE – Al Museo Archeologico del Friuli Occidentale un viaggio tra erbari, pergamene e storie di donne sapienti alla vigilia del solstizio d’estate

Cosa raccontano le pergamene ingiallite dal tempo? Quali segreti custodiscono gli antichi erbari miniati e gli atti processuali medievali? A queste domande proverà a rispondere la conferenza “Da Hildegarda di Bingen a Angioletta. Manoscritti, Segreti e Meraviglie dal Medioevo”, in programma venerdì 19 giugno alle 20.30 al Museo Archeologico del Friuli Occidentale di Bastia di Torre, in via Vittorio Veneto 1.

Protagonista dell’incontro sarà la giurista Monia Montechiarini, esperta di indagini storiche e documentarie condotte in diversi Paesi europei, che accompagnerà il pubblico in un affascinante percorso tra storia, diritto, tradizioni popolari e memoria collettiva.

L’appuntamento, ideato in occasione di una significativa ricorrenza celebrativa, condurrà i partecipanti alla scoperta di figure femminili note e meno note del Medioevo, riportate alla luce attraverso manoscritti, erbari, documenti giuridici e testimonianze d’archivio. Donne che, grazie alle loro conoscenze mediche, erboristiche e spirituali, lasciarono un segno profondo nella società del loro tempo.

Tra queste emerge la figura straordinaria di Hildegarda di Bingen, proclamata Dottore della Chiesa e considerata una delle più influenti studiose della medicina naturale e della scienza erboristica medievale. Attraverso la lettura delle fonti storiche, la conferenza analizzerà anche il sottile confine tra sapere e superstizione, mostrando come molte “donne sapienti” del Tardo Medioevo finirono per essere trasformate in “streghe” agli occhi dei loro accusatori.

Particolare attenzione sarà dedicata ai casi friulani e pordenonesi, inseriti nel più ampio contesto italiano ed europeo, in un racconto che intreccia diritto, credenze popolari, ritualità e tradizioni locali. Un viaggio coinvolgente tra documenti e leggende, capace di valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio, evocando le suggestive atmosfere del solstizio d’estate, da sempre carico di simboli, riti e meraviglia.