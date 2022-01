Dal 1^ febbraio iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali

PORDENONE – Da martedì 1 febbraio a lunedì 28 febbraio 2022 si raccolgono le iscrizioni per accedere ai nidi d’infanzia Il Germoglio e L’Aquilone gestiti dal Comune di Pordenone e per ottenere eventuali contributi per la frequenza ai nidi privati accreditati.

Il servizio è dedicato all’infanzia di età compresa tra i tre mesi e i tre anni e si può presentare la domanda anche per le nascite previste entro il 31 maggio 2022. Un’ulteriore possibilità di iscrizione è prevista dal 1 settembre al 30 novembre 2022 e le domande entreranno in graduatoria da gennaio 2023 in caso di disponibilità di posti.

Chi già frequenta il nido comunale o riceve il contributo comunale per la frequenza al nido privato accreditato e desidera confermare la propria iscrizione per l’anno educativo successivo deve inviare domanda di riconferma.

Per il 2022/2023 tempi e modalità saranno indicati in seguito.

L’iscrizione va presentata utilizzando i moduli che si possono scaricare dal sito del comune https://www.comune.pordenone.it/it/comune/il-comune/strutture/infanzia/strutture/asili-nido-comunali

o ritirandoli all’Ufficio nidi e infanzia in piazza della Motta 2 (tel. 0434 392911), dove poi dovrà essere riconsegnata, previo appuntamento, compilata e firmata in tutte le sue parti.

La documentazione potrà essere inviata anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo:

Comune di Pordenone Ufficio Nidi – Corso Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone

Oppure tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo [email protected] scansionando i documenti richiesti.

Nelle strutture comunali i bambini trovano occasioni di gioco, luoghi di relazioni e socializzazione tra di loro e con gli adulti. La giornata si alterna tra momenti di cura, accoglienza, pranzo, sonno, cambio e commiato ad attività di gioco individuale e di gruppo, in ambienti sicuri e stimolanti, arredati e strutturati con materiali stimolanti e accessibili.

I bambini sono seguiti da personale qualificato che si avvale anche del supporto di una pedagogista per progettare e verificare l’agire educativo. Sono coinvolti anche i genitori supportati così nel loro ruolo.

I nidi sono aperti dalle 7.30 alle 13 dal lunedì al venerdì, ma sono previsti prolungamenti di orari in caso di disponibilità di posti anche fino alle 16 o 17.30 per i bambini con genitori che hanno comprovate esigenze lavorative.

Le tariffe e il costo del servizio dipendono dall’Isee ed è in vigore il quoziente Pordenone, il nuovo regolamento dei servizi educativi che prevede riduzioni delle rette per i nuclei monoparentali, coppie giovani, più fratelli che frequentano contemporaneamente, nuclei familiari numerosi e con presenza di un altro figlio portatore di grave handicap.

I dettagli relativi al servizio, alle tariffe, all’applicazione del quoziente Pordenone, ai pagamenti e all’accettazione o rinuncia del posto si trovano sul sito del comune alla pagina www.comune.pordenone.it/infanzia