Dal 19 al 23 luglio Pordenone diventa la capitale del Blues

PORDENONE – Nell’estate dei live la città di Pordenone si tinge di “blues”, con gli immancabili appuntamenti del Pordenone Blues & Co. Festival, giunto alla 31° edizione, in calendario dal 19 al 23 luglio 2022.

La rassegna musicale, tra le più importanti nel panorama europeo, conferma ancora una volta la grande valenza e la sua importanza sul territorio, in termini anche di affluenza turistica: una fantastica vetrina per la città e per la regione Friuli Venezia Giulia, che ogni anno mette in mostra le eccellenze nostrane e la volontà di posizionarsi come luogo in grado di accogliere lo spettacolo d’autore, i più acclamati nomi della musica blues internazionale.

Giunto alla sua 31° edizione, il Pordenone Blues & Co. Festival grazie all’originalità della line-up e alla forza di sapersi costantemente rinnovare con formule differenti aprendo la strada ad altri generi musicali che derivano dal blues, è diventato uno degli eventi più rilevanti, originali e unici della scena musicale blues europea; accoglie un pubblico variegato, che abbraccia età differenti e proveniente da tutta Europa.

Proprio per queste sue peculiarità, la rassegna è stata annoverata e inclusa nel 2012 nell’European Blues Union, l’associazione che racchiude i più importanti festival blues europei; inoltre, nel 2019, il presidente dell’International Festival Forum che si tiene a Londra ha dichiarato che non esiste un festival così articolato, che punta oltre alla grande musica, alla diversificazione degli eventi di alto livello e al connubio con le bellezze e le tradizioni del suo territorio.

Il Pordenone Blues & Co. Festival è cresciuto in maniera esponenziale dal 2010: secondo un’indagine condotta dalla Confcommercio di Pordenone, è divenuto il 1° evento musicale e il 3° evento della città come incidenza sui ricavi delle imprese del terziario della Provincia di Pordenone.

La line up della 31° edizione del Pordenone Blues & Co. Festival è formata da rinomati artisti della scena musicale mondiale, che si esibiranno tutti al Parco San Valentino.

Ad inaugurare la stagione del festival, martedì 19 luglio, saranno il blues di CHRISTONE “KINGFISH” INGRAM e il rock dei VINTAGE TROUBLE. Attesi per il 20 luglio uno dei più grandi chitarristi di sempre, JEFF BECK, che si esibirà con l’attore statunitense JOHNNY DEPP; a presentare e ad animare la serata prima e dopo il concerto ci sarà anche il famoso DJ RINGO di Virgin Radio, che farà scatenare il pubblico con uno dei suoi famosi dj set. Il 22 luglio si esibiranno lo showman FANTASTIC NEGRITO, cantautore e chitarrista statunitense dal talento straordinario, SUGAR BLUE, il “King of Harmonica Blues” che ha rivoluzionato l’armonica come strumento nel blues e GRAYSON CAPPS con la sua band, inimitabile cantastorie dell’Alabama, figura emblematica del blues.

Una chiusura straordinaria, per un festival che si preannuncia già un successo: il 23 luglio sarà la volta del formidabile gruppo rock britannico THE DARKNESS; ci saranno anche THE AMAZONS, una delle rock band più interessanti del Regno Unito, e OVERLAPS, alternative rock band di Pordenone.

I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone.

Il Festival è itinerante: come ogni anno, l’offerta attrattiva è vastissima e le iniziative che animeranno la città sono molte, tra cui il famoso PORDENONE MUSIC GARDEN, il “giardino dove i musicisti crescono”, vale a dire un percorso formativo interamente dedicato alla musica che non va solo ascoltata, ma anche coltivata; e ancora, le INCURSIONI BLUES: durante tutta la settimana “iTecknicolor”, attori della compagnia teatrale pordenonese, coinvolgeranno a sorpresa le persone per le strade e nei locali con racconti, poesie e pettegolezzi sulla storia del blues e dei suoi miti.

Torna inoltre il BLUES ON THE ROADS, giovedì 21 luglio dalle ore 18:00, una divertente serata per vivere un’esperienza unica in cui saranno coinvolte le attività commerciali e pubbliche, che per l’occasione resteranno aperte. Pordenone, come per magia, si trasformerà in una sorta di French Quarter di New Orleans, con oltre 30 concerti, musicisti di strada, spettacoli e dj-set.

Al Pordenone Blues & Co. Festival il blues incanta, il territorio fa…innamorare!

Ebbene, da qualche anno il magnifico slogan “Innamoratevi del nostro territorio” esprime il concept, l’essenza dell’iniziativa “PORDENONE FOR HOLIDAY”, che coinvolge l’intera città di Pordenone e i comuni della sua provincia, grazie alla magnifica posizione geografica della località – dovuta alla vicinanza sia alle montagne (25 minuti) che al mare (45 minuti), ma anche a città come Aquileia, Trieste, le Dolomiti, Venezia (60 minuti).

Il pubblico del festival, i turisti provenienti da ogni parte del mondo che soggiorneranno in città, potranno usufruire di sconti sui pernottamenti e sui concerti a pagamento, durante la settimana del festival; prender parte gratuitamente alle gite blues, per visitare le bellezze della provincia con degustazione di prodotti tipici; avere diritto ad agevolazioni nei negozi del centro città e per gli ingressi ai musei; prezzi ridotti per le strutture sportive o gratuiti per la piscina.

Si potrà inoltre partecipare agli eventi collaterali del festival e alle visite gratuite, in lingua della città. Per maggior informazioni, si prega di consultare la pagina www.pordenonebluesfestival.it o mandare una mail all’indirizzo: [email protected]

Il Festival, con la direzione artistica di Andrea Mizzau, è organizzato insieme all’Associazione Pordenone Giovani, che opera d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Pordenone e diversi enti privati.

LINE-UP

19 Luglio: inaugurazione del 31° edizione del Pordenone Blues Festival con CHRISTONE “KINGFISH” INGRAM” e VINTAGE TROUBLE c/o Parco San Valentino; (evento a pagamento: € 25,00 + d.p.);

20 Luglio: JEFF BECK + JOHNNY DEPP c/o Parco San Valentino (evento a pagamento: € 40,00 + d.p.);

22 Luglio: FANTASTIC NEGRITO, SUGAR BLUE e GRAYSON CAPPS c/o Parco San Valentino (evento a pagamento: € 28,00 + d.p.);

23 Luglio: THE DARKNESS + THE AMAZONS + OVERLAPS c/o Parco San Valentino (evento a pagamento: € 30,00 + d.p.);

ORGANIZZAZIONE: ASSOCIAZIONE PORDENONE GIOVANI

CONTATTI: [email protected]