Dal 30 maggio Vetrina di Pn With Love con Pagura, distilleria piu antica Fvg

PORDENONE – Cambio della guardia alla “Vetrina di Pordenone With Love”: da oggi, 30 maggio, fino a fine giugno “in vetrina” ci sarà Pagura, la distilleria nata nel 1879 e, per questo, la più antica del Friuli Venezia Giulia.

Pagura prenderà il testimone nei locali dell’ente camerale, alla fine della prestigiosa Contrada Maggiore, in corso Vittorio Emanuele, accanto a palazzo Montereale Mantica, da Bllice, di Azzano Decimo che ha esposto sino a ieri le proprie produzioni d’abbigliamento.

“La Vetrina di Pordenone With Love” è un’iniziativa di TEF, la società consortile della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che ha l’obiettivo di stimolare e incentivare ogni attività tesa alla promozione e valorizzazione del territorio pordenonese, al fine di rafforzarne la capacità economica.

Quanto a Pagura, si tratta di un’azienda familiare giunta alla quinta generazione che lavora con uno degli alambicchi più antichi d’Italia che, come precisano dall’azienda, «conferisce alle grappe un tocco unico e inconfondibile. Una scelta semplice ma coraggiosa è alla base del loro lavoro: produrre una grappa dal sapore autentico, come in origine, senza compromessi o ritocchi. Offre un’ampia scelta di grappe: dalle giovani alle invecchiate, dalle aromatizzate alle bottiglie personalizzate a mano».

Questi gli orari di apertura della Vetrina di Pordenone With Love: dal lunedì al sabato ore dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.