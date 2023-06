Danneggiamenti sedi Inps e Inail, denunciati 4 giovani

PORDENONE – Lo scorso 24 febbraio un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – “Sezione Volanti” della Questura di Pordenone interveniva presso la sede dell’INPS, nello stabile, di proprietà dell’INAIL, sito a Pordenone, in piazzetta del Portello.

Sul posto gli agenti accertavano che ignoti, la sera precedente, dopo aver forzato una porta e fatto accesso all’interno dello stabile, infrangevano i plexiglass delle cassette antiincendio site al primo piano dell’edificio e aprivano i rubinetti delle manichette causando una copiosa fuoriuscita di acqua che provocava un allagamento del primo piano e del piano terra della sede dell’INPS nonché la caduta di alcuni pannelli del controsoffitto ed il danneggiamento del materiale sanitario e di cancelleria custoditi nel magazzino dell’ente.

Nell’occasione anche il negozio di parrucchiere posto al piano terra dello stabile in cui insistono i locali dell’INPS rimaneva danneggiato.

Per questi fatti INPS ed INAIL formalizzavano querela presso gli Uffici della Questura.

All’esito di attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone, svoltasi anche mediante l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, venivano individuati gli autori del gesto per A. K, cittadino ghanese di 24 anni, H. Z., ventiduenne marocchino residente a Pordenone, M.A, venticinquenne originario dell’ Angola, tutti e tre residenti a Pordenone, e per il minore A. A. residente ad Azzano Decimo, i quali sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato.