Dedica Cinema, l’8 marzo a Cinemazero il film “A coer ouvert”

PORDENONE – Si rinnova l’incontro fra letteratura e cinema, domani, al festival Dedica, dove alle 20.45, a Cinemazero di Pordenone, che collabora all’organizzazione della serata, sarà proiettato “A cœur ouvert”, film tratto dal romanzo Remonter l’Orénoque di Mathias Énard, per la regia di Marion Laine, protagonista Juliette Binoche.

In lingua francese e sottotitolato in italiano, sarà preceduto da una conversazione fra Mathias Énard e Riccardo Costantini, responsabile degli eventi di Cinemazero e di Pordenone DocsFest. Il film racconta di Mila e Javier, entrambi cardiochirurghi. Sposati da dieci anni, sono una coppia felice, tranne per il fatto che Javier ha un problema con l’alcol che finisce per farlo allontanare dall’ospedale dove lavora. Mila, convinta che si tratti solo di un brutto momento, lo sostiene e lo aiuta in ogni modo.

Ma quando scopre di essere incinta, lei che non ha mai pensato di avere un figlio, la nuova prospettiva finisce per mettere in discussione l’equilibrio della loro relazione. La dipendenza di Javier dall’alcol diventa quindi una vera minaccia…

Ingresso gratuito, posto numerato, con prenotazione a Cinemazero: [email protected]

Sempre martedì 8 marzo, è in programma il primo di tre appuntamenti che suggellano il rapporto fra Dedica e il mondo accademico. Sono tre gli atenei che per l’edizione 2022 hanno concesso il loro patrocinio al festival, ospitando alcuni incontri con Énard dedicati a temi cari a Dedica: apre la serie di conversazioni con l’autore l’Alpen-Adria-Universität di Klagenfurt (domani alle 14.30) condotta da Martina Meidl, docente di letteratura nel dipartimento di Romanistica e Virginie Leclerc, Senior Lecturer dello stesso dipartimento.

Ne seguirà una seconda giovedì 10 marzo, alle 17, l’Università degli Studi di Udine, condotta da Sergia Adamo, docente di Letterature comparate e Teoria della letteratura all’Università di Trieste e nei corsi interateneo con l’Università di Udine.

Venerdì 11 marzo, alle 11.30, sarà l’Università Ca’ Foscari di Venezia a ospitare la conversazione organizzata in collaborazione con il festival Incroci di Civiltà, affidata a Alessandro Raveggi, scrittore e studioso, che a Ca’ Foscari è post-doc nel Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati.

[email protected], www.dedicafestival.it