Dedica, gli eventi del 17 marzo tra teatro e mostre

PORDENONE – La prima delle trasposizioni per la scena di libri dell’autore protagonista di Dedica Arturo Pérez-Reverte è attesa domani, domenica 17 marzo, alle 18, nel convento di San Francesco, intitolata Territorio Comanche «Per un reporter in guerra, ‘territorio comanche’ è il posto dove l’istinto ti dice di fermare l’auto – scrive lo scrittore spagnolo che per oltre 20 anni è stato reporter di guerra in varie parti del mondo – e fare marcia indietro.

Il posto dove le strade sono deserte e le case sono rovine bruciate, dove sembra sempre l’imbrunire e cammini stretto ai muri verso gli spazi che risuonano in lontananza, ascoltando il rumore dei tuoi passi sui vetri rotti.

In guerra, il suolo è sempre coperto di vetri rotti. ‘Territorio comanche’ è là dove li senti scricchiolare sotto i tuoi scarponi e, anche se non vedi nessuno, sai che ti stanno guardando. Là dove non vedi i fucili, ma i fucili vedono te”.

La lettura scenica è stata adattata e sarà diretta e interpretata da uno dei più intensi attori italiani, Fausto Russo Alesi, assistente alla messa in scena Davide Gasparro, contributi video di Riccardo Frati, disegno luci e musiche di Roberta Faiolo

Attore e regista nato a Palermo e milanese di adozione, alle spalle numerosi riconoscimenti fra i quali tre Premi Ubu, il Premio dell’Associazione nazionale dei critici di teatro, il Premio ETI Olimpici del Teatro, Russo Alesi ha lavorato con i più grandi registi di teatro italiani e internazionali, al cinema è stato diretto da Monicelli, Bellocchio (era fra i protagonisti di Esterno Notte, e Rapito) Soldini, Mazzacurati, Marco Tullio Giordana, Roberto Andò e più volte è stato ospite di Dedica con intense letture teatrali.

DEDICA MOSTRE, IL CAPITANO ALATRISTE AL PAFF!

Ripercorre le celebri avventure del Capitano Alatriste, protagonista della saga picaresca nata dalla fantasia di Pérez-Reverte che sa rendere con grande efficacia lo spirito contraddittorio del Secolo d’Oro spagnolo, la mostra dal titolo omonimo che sarà inaugurata domenica 17 marzo, alle 10.30, a Villa Galvani, co-prodotta da Thesis e PAFF! International Museum of Comic Art. In esposizione, le illustrazioni di Joan Mundet (dai libri di Arturo Pérez-Reverte), che sarà presente, fumettista, pittore e illustratore spagnolo pluripremiato, con all’attivo numerosi libri diventati veri e propri best sellers.

Alla vernice interverranno l’autore e lo scrittore Arturo Pérez-Reverte