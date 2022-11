Delegazione argentina ricevuta in Comune a Pordenone

PORDENONE – Una delegazione argentina, composta da 15 persone, è stata ricevuta ieri 31 ottobre a Pordenone dal Vice Sindaco Emanuele Loperfido, dall’Assessore Morena Cristofori e dalla dirigente Federica Brazzafolli del Settore Politiche Internazionali del Comune di Pordenone, da Silvano Pascolo, presidente di Concentro, la dirigente Emanuela Fattorel e Sabrina Marian per l’azienda speciale Concentro e Camera di Commercio Pordenone-Udine.

Presenti il Sindaco della città di Avellaneda di Santa Fe: Gonzalo Braidot, Marianela Bianchi (Responsabile Progetti Europei), Mauricio Quarin (Presidente UAA), Ornela Colussi (Segretaria Producion) e della città Sunchales: Carolina Geninatti (Responsabile Progetti), Ana Maria Lopez, Juan Carlos Chetta, Luciano Josè Cabalaro, oltre ad altre figure istituzionali Dionisio Scarpin (Senatore nazionale), Gisela Zampar (Ufficio Legale Avellaneda), Alexis Bressan (Direttore catena aviaria UAA).

Insieme a loro in delegazione Gustavo Venica (Presidente ACIA), Flavio Paduan (Professore Istituto Tecnico), Yamila Masat (Presidente AGENPIA e dirigente COLVEN), Francisco Muchiut (dirigente DOLBI).

Grande l’interesse di consolidare il rapporto tra Pordenone e il suo territorio e le città argentine, ma grande è l’interesse di comprendere come migliorare il fare impresa in Argentina.

La delegazione infatti è in Regione Friuli Venezia Giulia grazie a un progetto vinto con focus sulle imprese cooperative in particolare per donne e giovani.

L’attivitá progettuale mira a formare formatori che nel tempo possano aiutare giovani e donne a sviluppare idee d’impresa attraverso la realizzazione di business plan che possano dare risposte all’esigenza di sviluppo di un territorio.

Con la missione si é inteso trasferire conoscenze reali che possano rappresentare buone pratiche per le realtá argentine.

L’obiettivo finale é quello di arrivare a sviluppare una decina di idee che possa consentire di dare un finanziamento ad almeno tre delle migliori idee.

L’Assessore Loperfido, parlando in spagnolo, ha sottolineato come sono legate le due realtà e come il nostro territorio sia vivace, attento, pronto a stimoli che provengono dal mondo produttivo.

L’Assessore Cristofori ha precisato come il territorio offra delle possibilità e come il Comune possa in alcuni casi agevolare le piccole e medie imprese.

Il Presidente Pascolo ha sottolineato come Camera di Commercio abbia sempre considerato importante creare legami che consentono sviluppo.

Il progetto relativo alla delegazione ricevuta é complementare ad un’altro, finanziato dall’Unione europea, che vede il Comune di Pordenone e i comuni convenzionati con Pordenone insieme alla città di Avellaneda di Santa Fe, impegnati a trasferire conoscenze costruite per un area vasta a partire proprio dalla convenzione per le politiche europee, sulla governance, sull’innovazione, sulle politiche ambientali ed energetiche, sull’innovazione sociale.

Presto infatti una delegazione composta sia da tecnici che da politici dei 12 comuni convenzionati si recherà in Argentina per formare e trasferire conoscenze e buone pratiche.

La delegazione si è recata anche al Polo Tecnologico dove ha incontrato il direttore Franco Scolari che non solo ha parlato di come le strutture regionali fanno rete, ma anche di incubatore, di startup e sopratutto di innovazione.

In mattinata la delegazione ha avuto modo di visitare la Lef fabbrica modello incontrando il direttore Marco Olivotto in compagnia della consigliera delegata del Comune di San Vito al Tagliamento Federica Del Fre’ e il Consorzio Ponterosso con il direttore Daniele Gerolin.