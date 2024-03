Deve scontare oltre 2 anni di reclusione: 45enne arrestato da agenti Questura

PORDENONE – Nell’ambito delle specifiche attività finalizzate alla ricerca di soggetti nei confronti dei quali pendono provvedimenti di cattura, gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato e tratto in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali presso il Tribunale di Pordenone un quarantacinquenne cittadino romeno, ma da anni stabilmente residente a Pordenone il quale dovrà scontare la pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione a titolo di cumulo per una serie di condanne definitive emesse per reati inerenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, evasione e danneggiamento aggravato commessi in provincia di Pordenone tra il 2014 e il 2016.

L’uomo, istruttore di palestra e buttafuori presso alcuni locali notturni della provincia, è stato rintracciato all’interno della sua abitazione ed associato presso la casa circondariale di Pordenone.