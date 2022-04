Devi vendere casa? Maggiore attenzione se si tratta di cambio casa. Daniele Liguori spiega perchè

La maggior parte delle vendite che gestiamo è relativa al cosiddetto cambio casa: quando le proprie esigenze cambiano può nascere la necessità di nuovi spazi, più grandi, più piccoli, diversi.

Per far fronte alle nuove esigenze quindi, molto spesso, dobbiamo acquistare una nuova casa ma vendendo per forza quella attuale, per poter avere la liquidità necessaria per il riacquisto.

Vendere quindi prima e poi acquistare oppure trovare la casa nuova e poi vendere quella attuale?

Questa situazione assomiglia molto al paradosso dell’asino di Buridano che posto tra due cumuli di fieno perfettamente uguali ed alla stessa distanza, non sa scegliere quale iniziare a mangiare, morendo di fame nell’incertezza.

Per non fare la fine dell’asino, la parola per uscire da questa situazione è: organizzare la vendita!

Ma come ottenere il risultato sperato?

In primis sarà utile far valutare la casa attuale al netto di tutte le spese e cercare di capire con precisione quanto sarà il ricavo effettivo. La valutazione deve essere professionale e deve precedere la valutazione in banca per un eventuale mutuo per il riacquisto.

Se si deve estinguere un mutuo per poi sottoscriverne un altro è bene aggiornare la propria situazione creditizia per capire la liquidità di cui si potrà disporre.

Bisognerà poi definire con chiarezza dove e come dovrà essere la nuova casa: è importante capire se quello che vorremmo acquistare rientra o meno nelle nostre possibilità economiche e se il mercato offre ciò che stiamo cercando.

Successivamente si potrà mettere l’immobile sul mercato, perché sarà necessario sapere di aver venduto per potersi impegnare in un nuovo acquisto, in quanto altrimenti si rischierebbe di trovare la nuova casa ma si metterebbe a rischio la caparra consegnata per il nuovo acquisto.

Preparando l’immobile ed attuando tutte le strategie di vendita, se lo si fa correttamente, non si impiegherà molto a trovare un acquirente.

Nel frattempo, si potrà cercare la nuova casa, guardarsi intorno per capire cosa offra il mercato in modo da essere pronti appena ci sarà l’acquirente dall’altra parte.

Infine, una volta trovato l’acquirente per la propria casa sarà saggio gestire le trattative in modo da agevolare le proprie tempistiche di acquisto, ovvero per evitare di non dover andare in affitto ed effettuare un doppio trasloco sarà molto importante in fase di trattativa gestire con precisione le modalità di sgombero e le tempistiche per andare all’atto definitivo.

In questi casi va sempre considerata la complessità dell’operazione ed il consiglio è sempre quello di farsi seguire da un esperto immobiliare al fine di non inciampare nel percorso e che possa indirizzare sia nella fase di vendita che in quella di riacquisto.

Buona vendita!

Daniele Liguori, HomeLead – Pordenone