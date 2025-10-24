10.3 C
Pordenone
sabato , 25 Ottobre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

DomeniJAM: la domenica a Pordenone si suona dal vivo al Summer Wine

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Da un’idea del pianista Alberto Marson nasce DomeniJAM, il nuovo appuntamento fisso dedicato alla musica dal vivo nel cuore di Pordenone.

Ogni domenica dalle 19.00, il Summer Wine – Osteria Creativa, in Corso Garibaldi 25, diventa il punto di ritrovo per musicisti, appassionati e curiosi che vogliono condividere note, improvvisazioni e buona compagnia.

Le jam session sono aperte a tutti: chiunque abbia voglia di suonare, cantare o semplicemente ascoltare è il benvenuto. A fare da cornice, l’atmosfera accogliente del locale, la simpatia di Carlo e un buon bicchiere di vino che non guasta mai.

Un’occasione per vivere la città in modo diverso, tra musica, convivialità e creatività.

Summer Wine – Osteria Creativa
Corso Garibaldi 25, Pordenone

Segui gli aggiornamenti su Instagram:
@domenijam
@summer_wine_pordenone
@albertomarsonmusic

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.