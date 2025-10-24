DomeniJAM: la domenica a Pordenone si suona dal vivo al Summer Wine

PORDENONE – Da un’idea del pianista Alberto Marson nasce DomeniJAM, il nuovo appuntamento fisso dedicato alla musica dal vivo nel cuore di Pordenone.

Ogni domenica dalle 19.00, il Summer Wine – Osteria Creativa, in Corso Garibaldi 25, diventa il punto di ritrovo per musicisti, appassionati e curiosi che vogliono condividere note, improvvisazioni e buona compagnia.

Le jam session sono aperte a tutti: chiunque abbia voglia di suonare, cantare o semplicemente ascoltare è il benvenuto. A fare da cornice, l’atmosfera accogliente del locale, la simpatia di Carlo e un buon bicchiere di vino che non guasta mai.

Un’occasione per vivere la città in modo diverso, tra musica, convivialità e creatività.

Summer Wine – Osteria Creativa

Corso Garibaldi 25, Pordenone

