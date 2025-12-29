3.1 C
Dopo 20 anni rinasce a Pn il Movimento giovanile del Lions

PORDENONE – La città di Pordenone accoglie il ritorno del movimento giovanile dei Lions dopo oltre vent’anni, con la nascita del Leo Club Pordenone Sylvis. Il 19 dicembre 2025, dalla sede centrale di Lions International a Chicago, è giunta l’omologazione ufficiale del Club, che sancisce formalmente il suo ingresso all’interno dell’Associazione internazionale.

Il nuovo Club sarà il tredicesimo Leo Club del Distretto 108 TA2, che comprende Friuli-Venezia Giulia e Veneto settentrionale, nonché il primo nella provincia di Pordenone, fino ad oggi non rappresentata all’interno del movimento Leo.

La costituzione del Club rappresenta un evento di grande valore simbolico per il territorio ed è il risultato dell’impegno di 13 giovani tra i 18 e i 30 anni, affiancati dal fondamentale sostegno del Lions Club Sesto al Reghena in Sylvis, che ne ricoprirà il ruolo di Club sponsor. In segno di riconoscenza e omaggio, il nuovo Leo Club ha scelto di affiancare al nome di Pordenone la denominazione “Sylvis”.

Il neo Presidente, Riccardo Pinna, è stato eletto per il completamento dell’anno sociale 2025/2026 e per l’intero 2026/2027 e dichiara in una nota:

«Sono emozionato e orgoglioso: è un momento speciale. La nascita del Leo Club Pordenone Sylvis è il frutto di mesi di lavoro, entusiasmo e condivisione di valori. Amo questa città ed è un onore poter guidare un gruppo di giovani capaci e motivati, uniti da un grande obiettivo comune: il volontariato al servizio della comunità».

Il Consiglio Direttivo, approvato dall’Assemblea costitutiva, è composto, oltre che dal Presidente, da Edoardo Fagiolo (Vice Presidente), Luca Vendrame (Segretario), Stefano Da Ros (Tesoriere), Eleonora Pinna (Cerimoniere) e Chiara Monaco, responsabile social media e comunicazione.

Il Leo Club Pordenone Sylvis nasce grazie alla volontà, oltre che dei componenti del Consiglio Direttivo, anche dei seguenti soci fondatori: Doru Razvan Caseru, Vittoria Fonn, Kevin Rossi, Francesco Valdi, Lorenzo Valdi, Francesco Valeri e Taryn Voges.

«Siamo pronti e carichi – conclude Pinna – a costruire insieme un nuovo punto di riferimento per il volontariato giovanile sul territorio pordenonese, aperto alla collaborazione con altri gruppi e associazioni, capace di promuovere la partecipazione attiva dei giovani e di accompagnare la città nel percorso verso il 2027, anno in cui Pordenone sarà Capitale Italiana della Cultura, contribuendo a trasformare questo traguardo in un’occasione di crescita e valorizzazione per l’intera comunità».

Il primo evento ufficiale del Leo Club Pordenone Sylvis, occasione in cui i giovani soci si presenteranno alla città, si terrà sabato 17 gennaio 2026 al Teatro Don Bosco, con un concerto di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto alla Via di Natale del CRO di Aviano. La serata sarà dedicata alla Dottoressa Antonella Piccinin, scomparsa prematuramente un anno fa, medico di famiglia e mamma di Riccardo ed Eleonora.

