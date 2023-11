PORDENONE – Pordenone Rugby, due eventi per ricordare la storia del rugby a Pordenone.

Venerdi 17 novembre alle ore 17.30 nella Sala Convegni dell’hotel Santin presentazione del libro di Claudio Cattaruzza “ Una Storia Ovale a Pordenone”.

Sabato 18 novembre al campo di Borgomeduna in via Mantegna si svolgera’ dalle ore 15.30 il torneo rugby inclusivo e a seguire il vi memorial Santin Rugby Old.