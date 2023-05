Durigon confermato presidente pensionati Coldiretti Pn

PORDENONE – Olivo Durigon è stato riconfermato alla guida dell’Associazione pensionati Coldiretti Pordenone. Sarà affiancato da due vice presidenti: Antonio Zoia e Domenico Corazza.

Presenti tra gli altri il presidente regionale dell’associazione pensionati Sergio Cozzarini, della provinciale di Udine Gino Pischiutta oltre al direttore della Coldiretti di Pordenone Antonio Bertolla.

Nella relazione Durigon ha messo in luce il ruolo dei pensionati all’interno dell’organizzazione.

“Siamo pensionati -ha affermato- ma nell’ambito delle nostre aziende il nostro ruolo è spesso ancora attivo. Siamo un punto di riferimento per le nostre imprese e all’interno dei nostri nuclei familiari”. Riguardo a Coldiretti ha aggiunto: “siamo protagonisti anche nell’ambito delle battaglie della nostra organizzazione agricola e oggi più di ieri, -ha detto- siamo impegnati nella petizione contro il cibo falso”.

Durigon ha ricordato anche l’impegno dell’associazione sui tavoli a difesa degli interessi dei pensionati sul tema della salute, sanità, assistenza, invecchiamento attivo e solitudine.

Concetti che sono stati ripresi dal direttore Bertolla che ha sostenuto come ai pensionati vada un riconoscimento per quanto hanno fatto, non solo per essere stati protagonisti della crescita delle imprese e lo sviluppo del comparto agricolo negli ultimi decenni, ma per quanto sono stati capaci nella difesa dei valori che il comparto primario è stato in grado di tramandare alle generazioni future.

Dal canto suo Cozzarini ha posto l’accento sul lavoro di squadra tra associazioni provinciali e quella regionale che ha permesso di raggiungere importanti obiettivi. “Continueremo su questa strada -ha rilevato Cozzarini- convinti che il nostro impegno nei confronti della base sia lo strumento per dare risposte ai nuovi bisogni”.

A questo proposito il presidente regionale ha fatto un richiamo sulla necessità che sanità e assistenza siano priorità da perseguire.

Il consiglio dell’associazione pensionati è inoltre composto da: Olga Alfenore, Aldo Candido, Euclide Caron, Giovanni Corrà, Sergio Cozzarini, Sante D’Andrea, Andrea De Giusti, Edilia Mortati, Valter Nascimben e Gioconda Rumiatto.