sabato , 4 Ottobre 2025
E’ morta a 104 anni Teresa Vietri Reale, conosciuta nel campo dell’educazione

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Una grande passione per la letteratura le lingue classiche, greco e latino, prima docente alle medie poi, preside in varie scuole della provincia, si è spenta serenamente nella sua casa di via Istria una delle ultracentenarie pordenonesi, Teresa Vietri Reale a quasi 105 anni.

Impegnata nella riforma della scuola media come dirigente scolastica, aveva lavorato a Zoppola, Cordenons, San Giorgio della Richinvelda e Pordenone, città dove nel 1976 aveva gestito la travagliata emergenza del post terremoto che aveva danneggiato tanti istituti cittadini.

Figura conosciuta per l’impegno nel campo dell’educazione e della didattica lascia insieme ai nipoti, la figlia Anna, medico pediatra e il figlio Roberto, giornalista. I funerali si svolgeranno lunedì alle 10:30 nella chiesa della parrocchia del Sacro Cuore.

