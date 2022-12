E’ morto monsignor Luciano Padovese, direttore della Casa dello studente di Pordenone

PORDENONE – E’ morto quasi a 90 anni (li avrebbe compiuti il 23 dicembre) monsignor Luciano Padovese, direttore della Casa dello studente di Pordenone che ha diretto per circa cinquant’anni fino a qualche settimana fa.

E’ stato docente di Teologia morale, direttore della rivista “Il momento” e di altre riviste anche a carattere scientifico.

Padovese è stato uomo di grande cultura e ha rappresentato per la provincia di Pordenone un punto di riferimento non soltanto religioso, ma anche politico, in senso ampio.

Ha sempre lavorato con i giovani, ha formato decine di sacerdoti e non soltanto della diocesi di Pordenone.

Il teologo

Da Wikipedia

Don Luciano Padovese è un sacerdote della Diocesi di Concordia-Pordenone. Teologo morale, insegna presso lo Studio Teologico del Seminario di Concordia-Pordenone (affiliato alla Facoltà teologica del Triveneto) e all’Istituto superiore di scienze religiose di Portogruaro, ed è membro del Comitato di presidenza del Consorzio Universitario di Pordenone[1].

Nel seno della Diocesi mons. Padovese è responsabile della Commissione giustizia e pace[2], ed è fondatore del centro culturale-editoriale “Presenza e cultura”[3]. Ricopre inoltre la funzione di giudice del Tribunale ecclesiastico regionale triveneto[4].

Luciano Padovese è autore di vari libri d’eticasociale e di teologia morale e sociale. Nel suo approccio dell’etica il Padovese parte da una definizione molto sintetica della morale: « La morale è la ricerca della felicità attraverso degli orientamenti di vita »[5]. E qual è il principio fondamentale del suo insegnamento? « È la centralità della persona »: « la centralità della persona, la sua libertà, la sua autonomia, la capacità di essere responsabile. La morale non intesa più, quindi, come obblighi ai quali attenersi passivamente con un atteggiamento di tipo infantile, ma orientamenti o regole che devono esse fatti propri dalla coscienza ». Questo principio, secondo il Padovese, si applica ai diversi aspetti della vita umana: « La valorizzazione della persona, secondo me, non riguarda solo la morale, ma anche altri ambiti: il lavoro, la politica, la famiglia, l’amore »[6]. Per sviluppare un discorso adatto a una società occidentale sempre più segnata al relativismo, don Padovese cerca di fondarsi sulle scienze umane e l’esperienza di vita. Su questa base cerca di proporre degli orientamenti e delle motivazioni di carattere biblico-teologico o antropologico.