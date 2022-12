Pesistica, trionfo sportivo ed organizzativo per Pordenone negli ultimi Tricolori dell’anno

PORDENONE – Successo su tutta la linea per la Pesistica Pordenone ai campionati italiani Esordienti e Giovanissimi tenutisi sabato 17 e domenica 18 al Palacrisafulli di via Interna. La società della presidentessa Maria Rosa Flaiban ha colto due titoli a squadre, due tricolori individuali, tre argenti e due bronzi, oltre alle congratulazioni corali di tutti gli addetti ai lavori per l’organizzazione impeccabile, che ora potrebbe essere viatico per l’assegnazione di altri campionati, fino a quello più importante, gli Assoluti, che potrebbero fare capolino a Pordenone nel 2024, l’anno olimpico e soprattutto l’anno del quarantennale del club.

Il sodalizio guidato a livello tecnico da Dino Marcuz e Luigi Grando ha dunque conquistato il titolo a squadre maschile e femminile Under 13 (nati nel 2009).

A livello individuale c’è stata la quasi scontata affermazione di Sara Dal Bò (nella foto con il tecnico Luigi Grando) nella categoria + 71 kg, quarto titolo italiano per lei in questa straordinaria stagione d’esordio nell’agonismo (dopo quelli Juniores, Allievi e Under 15, conquistati, quindi, contro atlete più grandi di lei). Sul versante maschile titolo anche per Daniele Coral nella 67 kg.

Argento per Annica Finati (49 kg), Nicole Motta (55 kg) e Leonardo Tognini (81). Bronzo per Valentino Zol (81) e Matilde Tomé (49), quest’ultima tra i Giovanissimi (classe 2010), dove ha conquistato anche l’oro nella prova di slancio (ma non il titolo italiano, che si conquista attraverso il totale tra le prove di slancio e di strappo). Interessante anche il quinto posto di Marco Menegon nella 61 kg. “In pratica – ha spiegato il tecnico Luigi Grando – tutti i nostri atleti hanno fatto la loro migliore prestazione di sempre a conferma di una crescita costante e progressiva che ci fa ben sperare”.

130 gli atleti in gara, grande festa per le premiazioni alle quali hanno partecipato Walter De Bortoli, Assessore allo sport di Pordenone, e Mirko Zanni, bronzo olimpico a Tokyo 2021.