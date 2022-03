E’ subito successo per Ortogiardino, 41° salone floricoltura

PORDENONE – Si è aperta alla Fiera di Pordenone la 41^ edizione di Ortogiardino, Salone della floricoltura, orticoltura, vivaismo in programma fino a domenica 13 marzo. E’ stata subito festa per il grande ritorno di questa amatissima manifestazione che si è presentata al suo pubblico dopo 3 anni di assenza con 20.000 mq di aree espositive, 8 allestimenti a giardino con piante ad alto fusto, giochi d’acqua e arredo esterno di design e 200 stand commerciali curati da vivai, floricoltori, rivenditori di bulbi e sementi, concimi, attrezzature per il giardinaggio, mobili per esterni, pronti a soddisfare il desiderio di shopping verde dei visitatori. Sono ritornati anche i gruppi organizzati da Slovenia e Croazia a conferma della grande attrattività di questo evento verso l’estero; più di 1.000 sono le visite già prenotate da parte delle agenzie di viaggio.

C’è stato tanto pubblico nella prima giornata di Ortogiardino con visitatori provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia e dal Veneto Orientale con stand affollati in fiera e code nelle prime ore di apertura alle biglietterie per le verifiche legate alle normative anti Covid. Anche molti gli acquisti di piante e fiori nelle borse della spesa del pubblico in uscita a dimostrazione di quanto sia mancata la grande fiera di primavera che da tradizione segna il momento giusto per rinnovare terrazzi e giardini in vista della bella stagione

Molti gli eventi in programma nella giornata di domenica 6 marzo per il pubblico e per gli operatori del verde. Alle ore 11:00 nello stand di AIAPP, Associazione Italiana Architetti Paesaggisti al PAD.5

Ciro degli Innocenti, in rappresentanza dell’Associazione Italiana dei Direttori e Tecnici del Verde Pubblico parlerà sul tema delle “Nuove Piante per il Verde Pubblico del Nord Est”. Introduce Beppe Provasi, Vicepresidente di AIAPP. Alle ore 11:30 nello stand di FAI Fondo Ambiente Italiano al PAD.5 continua il viaggio alla scoperta di angoli verdi suggestivi del nostro Paese. Domenica sarà presentato l’orto del Colle dell’Infinito reso celebre da Giacomo Leopardi. Nel pomeriggio, alle ore 16:00 nello stand di Pordenone Orchidea al PAD. 5 è in programma una Lectio Magistralis per aspiranti coltivatori con tanti informazioni per conoscere meglio questi affascinanti fiori.

Anche l’arte trova spazio ad Ortogiardino. Nella Sala Inferiore accanto all’ingresso centrale è possibile visitare la mostra “La Donna è Arte” a cura dell’Associazione Panorama che porta in esposizione quadri e sculture realizzate da artiste. Il connubio tra natura ed arte è talmente stretto ad Ortogiardino che durante le giornate di manifestazione i giardini presenti in fiera saranno ritratti da alcuni artisti che si lasceranno ispirare dalla loro bellezza nella realizzazione delle tele.

Al padiglione 8 i visitatori possono non solo ammirare una mostra di quadri a tema botanico ma anche cimentarsi nella pittura e scoprire il fantastico mondo dell’acquarello partecipando agli atelier per grandi e piccini curati dagli artisti dell’Associazione Acquerello Del Doge e AIGP.

Il successo di Ortogiardino è legato anche al ricco programma di eventi collaterali che fanno da contorno ai giardini e ai fiori. Il Salone dei Sapori con tante specialità enogastronomiche tipiche da tutta Italia al padiglione 3; il Mercato a Km 0 di Campagna Amica a cura di Coldiretti con aziende agricole di eccellenza della provincia di Pordenone al padiglione 8 dove si trova anche l’Emporio Verde, un’originale mostra di arredi e decori per giardini e terrazzi realizzati da artigiani e piccole aziende.

Ortogiardino, Fiera di Pordenone 05 – 13 Marzo

Orari di apertura: Lunedì – Venerdì: 14.00 – 19.00 Sabato e Domenica: 9.30 – 19.30

Intero 8,00 €. Ridotto 6,00 € –ragazzi dai 12 anni compiuti ai 17 anni compiuti e over 65

Gratuito ragazzi fino a 12 anni NON compiuti

LINEE GUIDA PER VISITARE ORTOGARDINO

Registrazione dati visitatore (consigliata on line nel sito www.ortogiardinopordenone.it)

green pass rafforzato

mascherina obbligatoria

www.ortogiardinopordenone.it