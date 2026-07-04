Pordenone e il suo territorio protagonisti, dal 6 luglio, su Sky Sport

PORDENONE – Pordenone si prepara a un appuntamento di straordinaria visibilità nazionale: dal 6 al 10 luglio piazza San Marco ospiterà la diretta di Sky Sport – Calcio Mercato L’Originale, il programma di culto che racconta con ironia e competenza tutte le trattative e gli scambi della sessione estiva del mercato calcistico.

Le dirette andranno in onda ogni sera da piazza San Marco: lunedì, mercoledì e venerdì alle 23.00, martedì e giovedì alle 21.00. Alla diretta di martedì 7 luglio sarà presente in prima fila anche la Giunta del CONI Friuli Venezia Giulia.

Tutti sono invitati quindi, arrivando almeno mezz’ora prima per organizzare al meglio le riprese!

Il pubblico potrà vivere l’atmosfera delle dirette e condividere un’esperienza aperta a tutta la città. Non solo calcio quindi, ma uno show con collegamenti, retroscena, musica e momenti esclusivi trasmessi in tempo reale. Sul palco si alterneranno protagonisti dello sport, icone storiche del calcio italiano e volti noti di Sky, rendendo ogni serata diversa e coinvolgente.

Quest’anno la troupe di Sky Sport farà tappa in 9 città italiane: tra queste, c’è anche Pordenone, in un percorso che intreccia la cronaca sportiva con la cultura, la bellezza del territorio e lo svago. Un’importante occasione di promozione a livello nazionale delle eccellenze di Pordenone e del suo territorio in vista del 2027, anno in cui la città sarà Capitale italiana della Cultura.

Il programma, realizzato dalla pordenonese Videe, è ideato e firmato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli. Sul palco l’intera squadra mercato di Sky Sport, guidata da Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, con gli aggiornamenti continui dalla postazione del mitico Fayna.

«Questa è un’operazione che da una visibilità nazionale e una promozione straordinaria a Pordenone e al suo territorio – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Pordenone Alberto Parigi.

Si parla di calcio ma in realtà questo è un mezzo per promuovere la nostra terra dal punto di vista enogastronomico, turistico, culturale e artistico. Sono stati coinvolti 8 comuni, 11 realtà e strutture culturali, 20 tra aziende, ristoranti, locali e attività artigianali. Ci presentiamo in modo coeso e compatto come provincia di Pordenone, sia sotto il profilo identitario che sotto quello turistico e culturale. La nostra città non è mai stata tanto presente sui media nazionali e di questo siamo entusiasti, soprattutto per preparare il terreno a Pordenone 2027».

«Grazie a questa trasmissione – afferma l’assessore allo sport Elena Ceolin – Pordenone intende raccontarsi attraverso lo sport. Per questa Amministrazione comunale lo sport è uno dei pilastri su cui si fonda la nostra comunità, capace di parlare di benessere fisico, aggregazione, amicizia, rispetto delle regole e degli altri. Nel programma ci saranno tanti ospiti e associazioni: dall’assaggio di un progetto che partirà a settembre sullo sport nelle aree verdi con l’associazione nazionale Alpini alle attività in canoa sul Noncello con Daniele Molmenti, dal Golf club di Aviano al Pordenone Calcio e al De Marchi col magnifico connubio tra Villa Cattaneo e il polo sportivo. Tanti momenti di aggregazione per coinvolgere le associazioni della nostra città e tutti i cittadini che vogliono partecipare alle dirette in piazza San Marco. Sono convinta – conclude Ceolin – che è da progetti come questo che parte la costruzione dell’eredità che vogliamo lasciare dopo il 2027: una città che cresce anche grazie allo sport».

«Pordenone chiama e noi ci siamo con il Canoa Club Naonis – spiega il campione olimpico Daniele Molmenti. Mostreremo Pordenone da un angolo un po’ meno conosciuto come il fiume Noncello e lo faremo direttamente dalla canoa, con tante sorprese e personaggi famosi di cui ancora non posso svelare i dettagli. Dall’imbarcadero Marcolin raggiungeremo la vecchia Dogana con degli scorci eccezionali poco noti. Un’occasione per presentare a livello nazionale la nostra città, i suoi parchi e i suoi meravigliosi corsi d’acqua».

Afferma Federico Ingargiola presidente di Sviluppo e Territorio: «Per questo appuntamento è stato messo in campo un grande lavoro di squadra per valorizzare aspetti culturali, attività commerciali e produttive. La selezione di queste ultime è stata molto impegnativa e realizzata secondo una turnazione affinché tutte vengano coinvolte. Il riscontro che abbiamo ricevuto è stato estremamente positivo: ciascuna attività avrà modo di presentare i piatti del territorio, mostrando anche i dietro le quinte nella produzione dei prodotti locali».

«Pordenone è una città piccola a confronto di altre metropoli italiane – spiega Paola Montanari di Videe in rappresentanza di Sky Sport. È una bellissima città ricca di corsi d’acqua e di verde. Grazie a questo appuntamento avremo la possibilità di mostrare a tutta Italia quanto si stia bene a Pordenone, proponendo un match di sport, cultura e territorio. La sera in diretta con il talk show in piazza San Marco e di giorno nell’intero territorio, dove i talent si recheranno per “accompagnare” gli spettatori sperimentando e testando con mano».

I grandi nomi del calcio e dello sport in arrivo in città

Ogni giornata vedrà l’avvicendarsi di grandi protagonisti del giornalismo sportivo italiano: lunedì 6 luglio saranno presenti Alessandro Costacurta, Giuseppe Bergomi, Marco Bucciantini e Veronica Baldaccini. Martedì 7 luglio toccherà ad Aldo Serena, Marco Bucciantini e Veronica Baldaccini. Mercoledì 8 luglio sarà la volta di Federico Zancan, Lorenzo Minotti, Luca Gotti, Gökhan Inler e Aldo Serena. Giovedì 9 luglio si alterneranno Federico Zancan, Paolo Condò, Lorenzo Minotti e Luca Marchegiani. Venerdì 10 luglio chiuderanno la settimana Paolo Condò, Riccardo Gentile, Luca Gotti e Luca Marchegiani.

Aperitivo con i talent

Non mancherà un momento di incontro informale tra i protagonisti della trasmissione e la cittadinanza: un aperitivo aperto a tutti, pensato per scambiare due chiacchiere e scattare un selfie con i volti noti del programma. Gli appuntamenti, fissati alle ore 19.30, si terranno lunedì 6 luglio al Caffè Municipio di Pordenone con Costacurta e Bergomi, martedì 7 luglio al Bar Posta con Serena, giovedì 9 luglio al Molo con Condò e venerdì 10 luglio al Caffè del Ristorante Moderno con Marchegiani.

Collegamenti in diretta con Sky TG24

Oltre alle dirette da Piazza San Marco, ogni giorno sono previsti anche collegamenti dedicati che andranno in onda durante Sky TG24, dalle 19 alle 20.30 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, e alle 20.00 il martedì e il giovedì. Lunedì 6 luglio il collegamento sarà dal Botanico, il bar del Parco San Valentino, martedì 7 luglio Baita Genzianella Piancavallo, mercoledì 8 luglio Golf Club di Castello di Aviano, giovedì 9 luglio dall’Osteria Turlonia di Fiume Veneto e venerdì 10 luglio dal Palazzo del Fumetto di Pordenone.

Collegamenti dinamici che coinvolgeranno il pubblico

A questi si affiancano i collegamenti dinamici della trasmissione, pensati per coinvolgere direttamente il pubblico presente, in onda lunedì, mercoledì e venerdì alle 23.00 e martedì e giovedì alle 21.00. Si svolgeranno lunedì 6 luglio al Museo Interattivo della Radio e delle Società di Pasiano di Pordenone, martedì 7 luglio a Piancavallo presso il Bar Bianco, mercoledì 8 luglio in Piazza della Motta presso il Teatro Urbano TU27 e dal bar Monologue. Giovedì 9 luglio al centro sportivo Bruno De Marchi e venerdì 10 luglio al Parco di San Valentino, in occasione del concerto del Pordenone Blues Festival con la band Earth, Wind & Fire Experience.

Una serata speciale

Mercoledì 8 luglio sarà una serata particolarmente densa ed emozionante: alle ore 21:30 Aldo Serena sarà ospite all’arena del Cinema sotto le Stelle, mentre alle 20.30 in piazza San Marco andrà in scena il concerto di Alessandro Bonan & I Maratoneti di Mentana.

Una vetrina per tutto il territorio provinciale. Le “cartoline” di Sky Sport

Durante i giorni di permanenza, la troupe televisiva non si limiterà alla città ma esplorerà l’intera provincia, girando delle “cartoline” che verranno trasmesse ogni sera. Si tratta di una vetrina promozionale a livello nazionale interamente sostenuta dal Comune di Pordenone, che abbraccia, nel pieno spirito di Pordenone 2027, tutto il territorio.

Lunedì 6 luglio le riprese toccheranno i parchi cittadini, raggiunti in bicicletta. I talent di Sky si cimenteranno in alcune attività sportive all’aria aperta come skiroll, biathlon e scherma -nonché nel montaggio di una tenda da campeggio – per poi spostarsi a Palazzo Badini, sede della Mediateca di Cinemazero e di Pordenonelegge, eccellenze culturali della città. Spazio quindi alla gastronomia con il Forno Follador e alle bellezze storiche con la visita all’Abbazia di Sesto al Reghena.

Martedì 7 luglio sarà una giornata “in alta quota”, con tappa a Piancavallo all’insegna dello sport: il rampy park con i maestri di sci, le mountain bike, il bob su rotaia e il trekking sul Monte Tremol alla scoperta del territorio. Non mancherà l’enogastronomia con la degustazione presso il ristorante Edelweiss.

Mercoledì 8 luglio si aprirà all’insegna della cultura con la visita al Centro Studi Pasolini di Casarsa e al suggestivo borgo storico di Valvasone. Al rientro a Pordenone ad attendere la troupe televisiva ci saranno i piatti tipici della tradizione nel cuore del centro storico e a seguire un suggestivo giro in canoa sul fiume Noncello insieme al campione olimpico Daniele Molmenti, orgoglio sportivo cittadino.

Giovedì 9 luglio il racconto del territorio partirà dal Castello di Aviano con il Caseificio Agricolo San Gregorio, per proseguire verso il borgo di Polcenigo con una visita alla sorgente in barca sul fiume Livenza, una tappa alla Chiesa della Santissima e una dimostrazione di intreccio di cesti, gesto della tradizione tipico di queste zone. Il pranzo sarà al Ristorante Fossa Mala di Fiume Veneto, mentre la giornata si chiuderà a Villa Cattaneo con la visita alla mostra dedicata a Miles Davis.

Venerdì 10 luglio l’ultima giornata i conduttori del programma vestiranno i panni di pasticceri provetti e si cimenteranno nella creazione del Biscotto Pordenone presso la Pasticceria Montereale. La giornata proseguirà con una visita al centro storico e la salita al campanile di San Marco in compagnia delle guide turistiche professioniste pordenonesi e con il pranzo al ristorante Sostansa. Nel pomeriggio, i protagonisti si sposteranno ai Mercati Culturali Pordenone per un laboratorio fotografico.

Informazioni

Le dirette andranno in onda ogni sera da piazza San Marco: lunedì, mercoledì e venerdì alle 23.00, martedì e giovedì alle 21.00. L’ingresso sarà libero e gratuito, senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti a sedere e successivamente sarà comunque possibile assistere in piedi. In caso di maltempo la diretta si svolgerà ugualmente, ma in un ambiente chiuso non accessibile al pubblico.

Info su www.comune.pordenone.it .