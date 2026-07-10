Esclusivo – Guerra, il “mini” Air Force One atterrato ad Aviano

AVIANO – L’Air Force One in “dodicesimi” ha fatto la sua apparizione alla base di Aviano nella serata di giovedì poco dopo le 20.30 proveniente dalla base aerea americana di Champ Spring. L’aereo, un Boeing 737-700 può trasportare in versione vip fino a 41 persone per un massimo in full-operation di 111. Il velivolo (in foto) ha la stessa colorazione dell’ Air Force One usato dal presidente degli Stati Uniti ed è operativo nel 316 Air Wing con base a Andrews nel distretto di Washington dove stazionano gli aerei del presidente.

Il C-40 B/C garantisce un trasporto sicuro, confortevole e affidabile per i vertici statunitensi verso destinazioni in tutto il mondo. I principali utenti del C-40B sono i comandanti dei comandi combattenti, mentre tra gli utenti del C-40C figurano membri del governo e del Congresso. Il velivolo svolge inoltre altre missioni di supporto operativo.

Il C-40B è concepito come un “ufficio in volo” per alti vertici militari e governativi. Le comunicazioni rivestono un ruolo fondamentale a bordo del velivolo, che offre funzionalità di trasmissione e ricezione dati e video a banda larga, oltre a comunicazioni vocali e di dati chiare e sicure. Esso consente ai comandanti delle unità combattenti di svolgere le proprie attività ovunque nel mondo, avvalendosi di connessioni Internet e reti locali (LAN) di bordo, telefonia avanzata, collegamenti satellitari, monitor televisivi, nonché fax e fotocopiatrici. Il C-40B dispone inoltre di un sistema informatico per la gestione dei dati dei passeggeri. Insomma, un vero comando mobile attivo 24 ore su 24 e pronto ad entrare in azione in ogni parte del mondo a supporto di operazioni belliche e di difesa.

Intanto ad Aviano si sono susseguiti nella giornata di venerdì alcuni voli cargo da Ramstein con i C-17 Globemaster e C-130

che, come di consueto, non hanno sorvolato Svizzera e Austria, nazioni che vietano il sorvolo di aerei militari con carichi bellici e della Nato. Al.Rin.