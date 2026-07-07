Cordenons capitale del tennis: due settimane di grandi sfide internazionali all’Eurosporting

CORDENONS – L’Eurosporting Cordenons è pronto ad accogliere due settimane di grande tennis internazionale. Dal 12 al 19 luglio spazio alla 23ª edizione dell’ATP Challenger 75, dotato di un montepremi di 107 mila dollari, mentre dal 20 al 25 luglio sarà la volta dell’ITF femminile W75.

L’evento, organizzato da Eurosporting Cordenons ed Euro&Sport, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Cordenons e degli storici title sponsor Serena Wines 1881 e Acqua Maniva, è stato presentato martedì alla presenza delle autorità istituzionali e sportive del territorio.

In oltre vent’anni il torneo friulano si è affermato come una delle tappe più prestigiose dell’estate tennistica italiana. L’albo d’oro racconta il valore della manifestazione: da Filippo Volandri e Paolo Lorenzi fino a Pablo Carreño Busta, Francisco Cerúndolo e Filip Krajinović. Sul rosso di Cordenons è passato anche Carlos Alcaraz, finalista nel 2020 prima di diventare uno dei dominatori del circuito mondiale. Tra le donne, il torneo ha visto imporsi giocatrici come Arantxa Rus, Qinwen Zheng e Panna Udvardy.

Ad aprire il programma sarà il Challenger maschile, con un tabellone di 32 giocatori e qualificazioni al via domenica 12 luglio. Il primo favorito è lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran, seguito dall’azzurro Gianluca Cadenasso, una delle giovani promesse del tennis italiano. Tra i protagonisti attesi anche Lorenzo Giustino, Harold Mayot e lo spagnolo Max Alcalà Gurri, reduce da due successi Challenger nelle ultime settimane.

L’ingresso sarà gratuito fino ai quarti di finale, mentre da giovedì 16 luglio l’accesso al campo centrale Edi Aldo Raffin sarà a pagamento. Tutti gli incontri saranno trasmessi in streaming e la finale sarà proposta anche da SuperTennis.

Ancora una volta Cordenons si prepara così a ospitare un evento che unisce spettacolo, giovani talenti e grandi nomi, confermandosi una delle piazze più importanti del tennis internazionale in Italia.

Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri: Andrea Delle Vedove – Sindaco di Cordenons; Antonio De Benedittis – Presidente Fitp Fvg e Vice Presidente Vicario Coni; Lucia Buna – Consigliera regionale del Friuli Venezia Giulia; Luca Serena – Serena Wines 1881 – Title Sponsor; Michele Foglio – Acqua Maniva – Title Sponsor e Serena Raffin – Direttrice dei Tornei.