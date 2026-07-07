24.1 C
Pordenone
martedì , 7 Luglio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Pordenone Blues & Co. Festival, grande avvio il 9 con Kevin “Sonny” Gullage

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Il Pordenone Blues & Co. Festival sarà inaugurato ufficialmente con il live di Kevin “Sonny” Gullage & The Blues Groovers, giovedì 9 luglio al Parco Galvani di Pordenone, presso il Palazzo del Fumetto.

A soli 25 anni, il cantautore e tastierista Kevin “Sonny” Gullage incarna una profonda “saggezza blues”, mescolando sensibilità moderna e radici tradizionali. Cresciuto a New Orleans in una storica famiglia di musicisti e formatosi nei gospel delle chiese del Sud, Sonny approda al festival insieme ai suoi Blues Groovers. Insieme, formano una delle formazioni più travolgenti e fresche del panorama blues contemporaneo, capace di unire l’energia viscerale del Delta alla raffinatezza del soul e del moderno R&B.

Sul palco presenteranno l’esaltante album di debutto “Go Be Free”, in uscita per la leggendaria etichetta Blind Pig. Il disco è prodotto dal pluripremiato Tom Hambridge (già con B.B. King e Buddy Guy) e vede la partecipazione straordinaria di Christone “Kingfish” Ingram. Già semifinalista ad American Idol, doppiatore per la Disney e protagonista di tour internazionali tra Stati Uniti ed Europa, Sonny unisce una voce da grande campionato, un virtuosismo eccezionale ai tasti bianchi e neri e un’energia travolgente, pronta a traghettare il blues verso le nuove generazioni.

La rivista Rock & Blues Muse ha elogiato Sonny per la sua “voce da grande campionato, abilità di altissimo livello alla tastiera e uno stile fresco e sofisticato con cui sta conquistando gli appassionati di blues in tutto il mondo”. I biglietti sono disponibili su ticketone.it e ne punti vendita autorizzati.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.