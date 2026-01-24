7 C
Educare insieme: il Centro Meduna celebra la Giornata Mondiale dell’Educazione

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Buon successo di pubblico, in occasione della Giornata Mondiale dell’Educazione, nello spazio Seminar Libri del Centro Meduna per l’incontro aperto al pubblico dal titolo “Io educo, tu educhi, noi educhiamo”.

L’evento è stato utile un momento di confronto e riflessione sul valore dell’educazione come responsabilità condivisa tra famiglie, professionisti e comunità.

Sono intervenuti la dott.ssa Mariavittoria Fattori, il dott. Stefano Carbone, psicologo, e la dott.ssa Francesca de Grandis, educatrice, che hanno portato punti di vista ed esperienze diverse sul tema educativo, offrendo spunti concreti e attuali.

Un appuntamento pensato per educatori, genitori e cittadini interessati a comprendere meglio le sfide educative contemporanee e a riscoprire l’importanza dell’educare insieme.

