Electrolux: Tomasello (Pd), soluzione è da cercare a Roma

PORDENONE – “La soluzione dei problemi di Electrolux va cercata sempre di più a Roma. La tenacia delle rappresentanze sindacali nelle trattative sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali si scontra con una proprietà che sembra intenzionata a disimpegnarsi da Porcia.

E se guardiamo alle novità di Susegana c’è da preoccuparsi di più, perché qualcuno potrebbe ritenere accettabile una specie di ‘pareggio’ tra Veneto e Friuli. Invece occorre frenare le tentazioni dell’azienda e creare le condizioni di un rilancio del settore dell’elettrodomestico.

Si tratta di radicare Electrolux nel territorio italiano attraverso misure di sostegno, tra cui la possibilità di attivare aiuti di Stato a maggiore intensità per le aree interessare da insediamenti produttivi del settore dell’elettrodomestico, già prevista nel 2014”. Il segretario del Pd provinciale del Pordenonese Fausto Tomasello interviene dopo la mancata chiusura dell’accordo sulla cassa integrazione richiesta da Electrolux a Porcia.

“Il ministro Ciriani deve impegnarsi come rappresentante di tutto il Governo Meloni – aggiunge il segretario dem – e portare le rappresentanze sindacali dal ministro Urso per discutere di questioni che toccano i volumi di produzione, i costi energetici e la capacità di Electrolux di stare sul mercato. Finché il Governo non affronta i temi veri delle politiche industriali – conclude Tomasello – siamo ai blocchi di partenza”.