Elezioni amministrative 2021, indicazioni sulla nuova sede dei seggi

PORDENONE – In ottemperanza alle direttive ricevute dal Ministero dell’Interno circa le modalità da applicare per le elezioni amministrative 2021, il Comune di Pordenone comunica l’individuazione delle palestre dislocate nei quartieri della città come nuova sede dei seggi elettorali, allestiti nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, in occasione delle consultazioni per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Pordenone.

Il sindaco Alessandro Ciriani e l’amministrazione comunale, valutata la situazione contingente e studiate le diverse opzioni disponibili, hanno optato per la scelta delle palestre in quanto costituisce l’unica soluzione che risponda in maniera soddisfacente e completa alle precise indicazioni del Ministero, in termini di logistica, allestimento, distanziamento, sicurezza, accessibilità e sanificazione.

«Mi rendo conto del sacrificio che, con questa scelta, chiedo al mondo della scuola e dello sport –commenta il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani-, includendo in essi docenti, direzioni scolastiche, utenti e tutto il mondo dell’associazionismo, ma non potendo più usufruire dei locali della Fiera in quanto le loro attività sono ripartite e il calendario è fitto, disponiamo unicamente di questa soluzione per rispondere alle richieste del Ministero e per preservare al massimo il diritto allo studio di ragazzi e studenti, che da un anno e mezzo vivono nell’incertezza di una ripartenza scolastica regolare.

Consapevole dei sacrifici che tutti noi abbiamo dovuto affrontare e ancora affrontiamo a causa della pandemia, sono soprattutto le difficoltà incontrate dai più piccoli, allontanati dalla socialità e dalla fruizione dell’istruzione scolastica in presenza e confinati a mesi di DAD casalinga, che sento come urgenti all’alba della ripartenza delle scuole. La mia priorità è stata quindi quella di garantire loro con tutti i mezzi possibili e percorribili una continuità scolastica senza ulteriori interruzioni, che preservasse il loro diritto allo studio come interesse superiore e prevalente per l’intera comunità».

Le nuovi sedi elettorali, individuate nelle palestre scolastiche e non, rispondono al principio di prossimità territoriale e sono quindi facilmente raggiungibili dai cittadini elettori residenti nella zona.

Solo in alcuni rari casi la sede è stata spostata poco oltre la consueta area, individuata comunque nelle strette vicinanze.

Il dettaglio delle sedi e della loro dislocazione sarà comunicato nella pagina del sito del comune e sarà consultabile a partire da martedì 14 settembre ’21

