Emozioni per presentazione “Mai indifferente” di Paola Dalle Molle

PORDENONE – Il 14 novembre, nell’incontro alla Sala Convegni dell’hotel Santin, proprio dalla riflessione sulla parola indifferenza, considerata da Liliana Segre una malattia da combattere, è partita la conversazione tra Franca Benvenuti e Paola Dalle Molle che ha scelto per il suo libro, non a caso, il titolo MAI INDIFFERENTE. Si tratta di un titolo emblematico che fa subito capire al lettore che Paola Dalle Molle, sia come persona che come giornalista, ha scelto e continua a scegliere di non voltarsi mai dall’altra parte.

Nel leggere il libro, pagina dopo pagina, ci si immerge in un viaggio nel tempo quasi nella dimensione cinematografica di un “come eravamo”: si parte dal 2011, anno in cui iniziò la collaborazione di Paola Dalle Molle con Il Momento, il giornale fondato nel 1970 e diretto da monsignor Luciano Padovese, e si arriva al 2023 anno della sua chiusura.

Il libro che raccoglie una significativa selezione degli articoli scritti in dodici anni di proficua collaborazione colpisce per la varietà dei temi affrontati e di diversi di questi temi si è parlato nel corso dell’intervista: la questione femminile tra parità di genere e contrasto alla violenza sulle donne, il mondo giovanile con le sue problematiche e i suoi sogni, il valore di una stampa libera e plurale, l’importanza di alcuni incontri nel processo di crescita umana e professionale, il mondo degli ultimi.

A detta del pubblico presente è stata una serata intensa ed emozionante che la giornalista ha concluso leggendo la parte finale dell’ultimo articolo scritto per il Momento (novembre-dicembre 2023) dal titolo “Il coraggio di essere migliori”.

All’incontro è intervenuta l’assessora Guglielmina Cucci che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e la sindaca di Tramonti di Sopra, Patrizia Del Zotto.

Franca Benvenuti