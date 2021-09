Enaip Fvg, nuovo corso Formazione tecnica superiore Materiali e tecnologie legno arredo

FVG – Programmata la partenza il 30 settembre per il corso “Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del Made in Italy – Materiali e tecnologie innovative nel settore legno-arredo” per acqui-sire una professionalità in grado di integrare le caratteristiche della produzione artigianale, tipica del settore legno-arredo, con l’innovazione tecnologica introdotta dall’industria 4.0.

Il corso, completamente gratuito e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, permetterà di appro-fondire e solidificare competenze inerenti la progettazione di prodotti in un’ottica di eco-design, mediante l’utilizzo di materiali innovativi.

Altri temi importanti saranno la sostenibilità ambientale e le certificazioni di prodotto e di proces-so. In particolare, il corso rilascerà importanti certificazioni per il settore legno-arredo:

⁃ sistemi di gestione (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

⁃ certificazioni di prodotto (FSC®, PEFC™, “Origine italiana del mobile”)

Il percorso, rivolto a occupati e disoccupati in possesso del diploma di istruzione secondaria supe-riore e/o di istruzione e formazione professionale, prevede 400 ore di didattica in aula e 400 ore di stage, attività laboratoriale e project work con le aziende che sostengono e promuovono il cor-so, oltre e visite didattiche presso importanti realtà ed eventi del comparto.

Al termine del corso, EnAIP FVG supporterà gli allievi con attività di assistenza e consulenza orien-tativa funzionale all’inserimento lavorativo.

Per saperne di più: https://www.enaip.fvg.it/it/33424/