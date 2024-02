Ensemble Vocale “Angela Mormile”Fidapa, la gioia delle canzoni d’altri tempi

PORDENONE – Nato nel 2007 sotto la presidenza Fidapa di Romanina Santin, da un’idea della socia Angela Mormile, scomparsa prematuramente il 12 luglio 2023, l’allora Ensemble Vocale Femminile Fidapa si proponeva di portare nelle case di riposo un’aria spensierata di gioventù e ricordi con un repertorio di canzoni della Radio, quelle conosciutissime e melodiche degli anni ’20, ’30, ’40, ’50.

Il Coro Ensemble ha vissuto la sua storia fino ad oggi tra concerti e cambiamenti, ma resta fedele al suo registro, alla sua finalità ed al suo direttore, il Maestro Emanuele Lachin. Con la perdita dell’amata ed entusiasta fondatrice, il coro ha voluto dedicarle l’intitolazione aggiungendo nel nome “Angela Mormile”. Un modo perché lei possa essere ricordata e rimanere meritatamente sempre presente.

Dall’inizio del nuovo anno di attività, settembre 2023, l’Ensemble, con la sua presidente Romanina Santin, si è già esibito diverse volte in contesti diversi: l’11 settembre a Fiume Veneto presso il centro Ricreativo per Anziani, il 5 novembre presso la Casa degli Alpini per la Festa degli Anziani, il 13 novembre presso l’Hotel Santin nel Concerto “La Nostra Voce per Angela”, il 15 dicembre al Teatro Mascherini di Azzano Decimo, partecipando insieme ad altri gruppi corali del territorio al Concerto Natalizio di chiusura della prima parte dell’A.A. dell’UTE di Pordenone e il 29 gennaio 2024 presso “Casa Lucia” di Pasiano di Pordenone.

In ogni concerto si ricrea l’atmosfera semplice ed allegra che trascina gli anziani spettatori a sorridere, a cantare con le coriste, e a volte fa scendere una lacrima di commozione e nostalgia.

Un modo per l’Ensemble di donare un po’ di tempo in lietezza a chi affronta ogni giorno il peso della solitudine, degli affanni e della tristezza che inevitabilmente la terza età spesso si trova ad affrontare.

Il Coro continuerà il suo programma di concerti nelle Case di Riposo con entusiasmo, empatia, gioia, e con la certezza che il canto e la musica hanno una via prioritaria per raggiungere il cuore e riempirlo di delicate emozioni.

Antonietta Maria Di Paola