Successo per Business Forum Transadriatico Italia-Serbia

PORDENONE – Grande successo di consensi per il Business Forum Transadriatico Italia-Serbia a Pordenone, iniziativa promossa da Pordenone Fiere (sede dell’evento) e Confindustria Alto Adriatico, con patrocinio della Camera dei Deputati.

“Italia e Serbia sono vicine geograficamente, condividono valori importanti e spirito di impresa – dichiara l’onorevole di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido, componente commissione Esteri della Camera, che ha aperto i lavori del convegno -.

In particolare la nostra regione Friuli Venezia Giulia e Pordenone sono un ponte naturale con i Balcani, un’area in costante sviluppo e le cui nazioni entreranno presto nell’Unione Europea, importanza rimarcata anche dal presidente Giorgia Meloni a più riprese. Presidente che come primo atto di politica estera promosse la famosa conferenza proprio sui Balcani”.

L’onorevole ci ha tenuto a ringraziare tutti i partecipanti e ha evidenziato: “La qualità delle testimonianze raccolte, tra cui il quelle del Ministro Luca Ciriani e del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, certifica come Italia e Serbia abbiano ancora molto da poter mettere insieme facendo ulteriormente sistema. Una sinergia in cui questo Forum credo possa aver dato un contributo molto propositivo, facendo in qualche modo da volano. Abbiamo posto l’attenzione sullo stato della collaborazione, in cosa possa crescere e con che modalità. Le opportunità sono notevoli”.

La volontà del tessuto economico e territoriale di agire collegialmente, con la collaborazione di istituzioni, associazioni di categoria, enti e imprese, è stata sottolineata da tutti i relatori. Durante la mattinata sono intervenuti il presidente di Pordenone Fiere Renato Pujatti, il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, l’ambasciatore italiano in Serbia Luca Gori, Vukasin Todorovic dell’ambasciata serba a Roma, il Presidente dell’Agenzia ICE Matteo Zoppas, il segretario generale INCE Roberto Antonione, l’AD di SIMEST Regina Corradini D’Arienzo e il Presidente di Finest Alessandro Minon.

I panel tematici del pomeriggio con focus su infrastrutture, logistica, sostenibilità, investimenti bilaterali e Unione Europa, hanno ospitato il Ministro Luca Ciriani, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il Presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, nuovamente il Sindaco Alessandro Ciriani, il Presidente della Commissione Trasporti della Camera Salvatore Deidda, l’assessore regionale Cristina Amirante, il Segretario nazionale FIAP Alessandro Peron, il Direttore generale Fermerci Giuseppe Rizzi, Salvatore Napoli della Direzione generale Ministero Infrastrutture e Trasporti, il Direttore Generale di Alpe Adria Angelo Aulicino, Nevena Jovanovic Investment Advisor della Development Agency of Serbia, il Presidente di Confindustria Serbia Patrizio Dei Tos, il Presidente della Commissione Regionale Attività Produttive Markus Maurmair, gli On. Dimitri Coin e Jovan Palalić, Presidenti della Bilaterale di amicizia Italia-Serbia.