Estate a Pordenone, gli eventi dal 26 al 28 luglio

PORDENONE – Questi, gli eventi dell’Estate a Pordenone, dal 26 al 28 luglio.

Martedì 26 luglio

Prosegue la settimana di eventi dell’Estate a Pordenone con l’apertura alle ore 10 della XVIII edizione del festival di cortometraggi FMK Short Film Festival, a cura di Cinemazero nello Spazio UAU! in via Brusafiera. Per godere del meglio dei cortometraggi internazionali, horror, d’animazione e fumetti, incontri, laboratori e masterclass fino a giovedì 20 luglio.

Le letture animate per bambini alle ore 17 alla Biblioteca di quartiere in Bastia del Castello a cura di Thesis Associazione Culturale – Dedica Incontra propongono “Uffa! Non sono un coccodrillo! Mi chiamo Alfonso e sono un alligatore”, di Delphine Perret e altri racconti di nuovi autori francesi, mentre alle ore 21 in piazzetta Pescheria un vortice di acrobazie e danze animerà l’estate del Teatro Verdi con i “Kataklò Athletic Dance Theatre”.

Mercoledì 27 luglio

Continuano gli appuntamenti con i laboratori di letture ad alta voce e attività creative per bambini nella Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica dalle ore 10 e dalle ore 15:30 le visite guidate gratuite sui luoghi di Antonio De Sacchis, detto il Pordenone, ci porteranno alla scoperta di Villanova, Vallenoncello e Rorai, con ritrovo presso la Parrocchiale di Sant’Ulderico, frazione Villanova.

Alle ore 19, al Parco della Madonna Pellegrina, i “Teatri nel Giardino del Mondo” propongono “Il Mulo, ovvero la storia del Biagio e del Chicco”, a cura della Scuola sperimentale dell’attore.

La voce di Lorena Favot e la musica di Rudy Fantin Jazz Trio firmano “Generations”, alle ore 21 all’Arena Despar di piazza della Motta, per una passeggiata fra la musica italiana e d’oltreoceano.

Presentazione del libro “I Guardiani del Nanga” di Gioia Battista in libreria Quo vadis? in Corte Torre alle ore 21.

Giovedì 28 luglio

I giochi da Luna Park aspettano i bambini dalle ore 17 in piazza Risorgimento, con i giochi e l’intrattenimento di Pepita Animazione e i laboratori manuali di Pilar Luisa Perazzo. Info e prenotazioni al 349 2236470 o via mail a [email protected]

Un’esperienza creativa e particolare per una “Visita al buio” al PAFF! di viale Dante, dalle ore 18 alla sola luce di una torcia i bambini possono scoprire i dettagli delle opere di Juanjo Guarnido.

Dalle ore 19 al parco di San Valentino, consueto appuntamento con le lezioni di Yoga della solidarietà, in mezzo al verde per aiutare i profughi ucraini.

La musica delle band emergenti del Nordest vi aspetta sempre al parco di San Valentino dalle ore 19:30 per il contest “Naonis Rock” e alle ore 21 in piazza della Motta, Arena Despar, concerto tutto al femminile con le voci di Nancy Fiumara ed altre artiste di fama sulle note della musica pop e rock.

Conclusione alle ore 21:30 con la “Magic Night” del Mago Sirius in Arena Cimolai di piazza XX Settembre e la partecipazione degli illusionisti Alberto Giorgi & Laura e dell’Hypnotic Cabaret Show di Rocco Borsalino.

Per info, dettagli e prenotazioni consultare il sito estate.comune.pordenone.it