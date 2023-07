Estate a Pordenone, gli eventi dal 7 al 10 luglio

PORDENONE – La ricca programmazione di eventi dell’Estate a Pordenone entra nel vivo delle manifestazioni.

Venerdì 7 luglio

Ore 17:00 Biblioteca Civica Sezione ragazzi: Piccole parole di carta. Letture ad alta voce per bambini da 3 a 6 anni.

Ore 21:00 Arena OVS, Parco del Castello di Torre: Conte alla rovescia, spettacolo teatrale de I Papu.

Ore 21:00 Parco Galvani: Alex Barti show, spettacolo teatrale della rassegna Scena Bimba.

Ore 21:00 Ex Convento di San Francesco: Orchestra Tiepolo Barocca FVG, concerto a cura di Associazione La via delle Arti.

Ore 21:30 Arena Hera di largo San Giorgio: The Flash, proiezione del film della rassegna Cinema Sotto le stelle a cura di Cinemazero.

Sabato 8 luglio

Ore 11:00 Loggia del Municipio: Scopri Pordenone, visite guidate alla città con il Rotary club Pordenone.

Ore 17:00 Galleria Bertoia: Il Blues, approfondimenti musicali di Enrico Merlin all’interno della mostra “1000 dischi per un secolo 1900-2000”, Rassegna Jazzinsieme.

Ore 20:30 Palazzo Mantica: Little Things – piccoli gesti. Arte e Pensiero sul rapporto Uomo – Natura, documentario dedicato alla natura.

Ore 21:00 Arena Fondazione Friuli – piazza XX Settembre: Concerto dell’Orchestra di fiati femminile di Verona, a cura di Associazione Il Castello Torre Aps

Domenica 9 luglio

Ore 17:00 Galleria Bertoia: E dopo il punk?, approfondimenti musicali di Enrico Merlin all’interno della mostra “1000 dischi per un secolo 1900-2000”, Rassegna Jazzinsieme.

Dalle ore 18:00 Parco di San Valentino: C’etra una volta, concerto a cura di Associazione musicale Orchestra e Coro San Marco

Lunedì 10 luglio

Ore 21:00 Oratorio via Cappuccini: Piccoli eroi, spettacolo teatrale della rassegna Scena Bimba.

Ore 21:30 Arena Hera di largo San Giorgio: La stranezza, proiezione del film della rassegna Cinema Sotto le stelle a cura di Cinemazero.

Per info, dettagli e prenotazioni consultare il sito estate.comune.pordenone.it