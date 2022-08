Estate a Pordenone, il 10 agosto c’è Antonella Ruggiero

PORDENONE – Nell’ambito dell’Estate a Pordenone mercoledì 10 agosto l’Accademia Naonis organizza a Pordenone in piazza XX settembre un concerto con Antonella Ruggiero, insieme all’Orchestra diretta da Valter Sivilotti.

La particolarità di questa serata sarà il repertorio, che proporrà, oltre ai suoi più grandi successi (riarrangiati proprio da Sivilotti), musiche che rimandano a suggestioni di vari Paesi e stili (Ruggiero è nota per la sua ricerca musicale in diverse tradizioni: dall’India al fado, dal tango alle “song” americane, dalla musica sacra al jazz al pop ai brani d’autore), oltre ad alcune canzoni scritte per lei (o con lei) da Cristian Carrara, compositore originario di Pordenone (nato nel 1977), oggi tra i più richiesti della sua generazione, sia per la composizione di musica sinfonica e cameristica (eseguita da orchestre ed ensemble di tutto il mondo e nelle più prestigiose sale da concerto: dall’Accademia di Santa Cecilia a Roma alla Berliner Hall, dal Maggio Musicale Fiorentino all’Auditorium Binyanei Hauma di Gerusalemme…) sia per le composizioni destinate alla televisione e al teatro (tra le sue tra le sue collaborazioni, quelle con Sergio Castellitto, Enzo De Caro, Alessandro Benvenuti, ecc.). Due di queste canzoni sono state anche inserite da Antonella Ruggiero nella sua ultima “antologia” discografica (“Come l’aria che si rinnova”, uscita nel 2021), tutta con riarrangiamenti originali (alcuni firmati e incisi in sala dallo stesso Valter Sivilotti).