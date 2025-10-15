19.3 C
Estate a Pordenone: oltre 180 mila presenze (+ 30 mila)

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – L’estate pordenonese si chiude con un risultato straordinario: 180.369 presenze complessive registrate durante l’Estate a Pordenone, il ricco cartellone di eventi che da fine giugno a settembre ha animato la città.

Il dato rappresenta la somma degli ingressi alle singole attività organizzate in questi mesi: un indicatore prezioso del gradimento e della partecipazione del pubblico, un numero significativo che racconta una città viva, vissuta e capace di attrarre cittadini e visitatori con una proposta culturale di qualità e per tutti i gusti.

Commenta così l’Assessore Alberto Parigi, questa prima estate marchiata Verso Pordenone 2027: “Abbiamo registrato oltre 30.000 presenze in più rispetto all’estate 2024: un risultato straordinario che premia la varietà della proposta culturale pordenonese. Concerti, teatro per famiglie e bambini, rassegne musicali, cinema all’aperto e attività museali hanno animato l’intera città, dalle piazze del centro storico ai quartieri. Ora guardiamo al Natale con lo stesso approccio: confermare le iniziative che i cittadini amano e che sono diventate orami una tradizione, ma anche innovare con proposte nuove.

Vogliamo cavalcare l’entusiasmo che Pordenone 2027 sta già generando: la città è viva, attrattiva, e vogliamo consolidare questo slancio trasformandolo in un’opportunità di crescita duratura.”

Un’estate che si chiude con la soddisfazione di aver trasformato Pordenone in un palcoscenico a cielo aperto, dove ogni angolo della città è diventato luogo di cultura, incontro e bellezza inaspettata, nel perfetto segno di Pordenone 2027.

