Estate Fresca 2026: al Centro Meduna un’estate al fresco per anziani e persone fragili

PORDENONE – Uno spazio climatizzato, attività gratuite e occasioni di socialità per affrontare i mesi più caldi dell’anno. A Pordenone prende il via “Estate Fresca 2026”, il progetto che mette al centro il benessere degli anziani e delle persone più vulnerabili, trasformando il Centro Commerciale Meduna in un punto di incontro aperto alla comunità.

Contrastare l’isolamento e offrire un luogo sicuro e accogliente durante le giornate più afose dell’estate. È questo l’obiettivo di Estate Fresca 2026, l’iniziativa promossa dal Comune di Pordenone che, per tutto il mese di luglio e agosto, propone attività gratuite dedicate agli anziani e alle persone fragili negli spazi climatizzati del Centro Commerciale Meduna.

Dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 12, i partecipanti potranno trascorrere un paio d’ore in compagnia prendendo parte ad attività ricreative, momenti di animazione e iniziative di socializzazione. Il Centro Meduna è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici grazie alle linee 2, Rossa e U, rendendo il servizio accessibile a un ampio numero di cittadini.

L’iniziativa rientra nel più ampio Piano Emergenza Caldo del Comune di Pordenone, che punta a sostenere in particolare gli anziani e le persone più vulnerabili durante i periodi di temperature elevate.

«Il Piano Emergenza Caldo presuppone il rafforzamento dell’assistenza domiciliare, la consegna gratuita dell’acqua a domicilio e il Grest Over 65 a Villa Baschiera Tallon», spiega l’assessore alle Politiche sociali Guglielmina Cucci. «Accanto a queste misure, numerosi attori del territorio hanno contribuito a sviluppare una proposta condivisa per aprire, durante l’estate, luoghi e spazi pubblici ad accesso libero, capaci di offrire ristoro nelle ore più calde della giornata.»

L’assessore sottolinea inoltre il valore della collaborazione tra istituzioni, volontariato e attività economiche: «Pubblici esercenti, associazioni e realtà del volontariato hanno risposto con grande generosità, confermando quanto la rete territoriale rappresenti un patrimonio fondamentale per la sicurezza e il benessere della comunità. Estate Fresca 2026 nasce proprio da questa collaborazione inedita, con l’obiettivo di offrire luoghi accoglienti e servizi accessibili, intercettando i bisogni prima che diventino emergenze e favorendo la partecipazione degli anziani alla vita della città.»

Il progetto è promosso dal Comune di Pordenone in collaborazione con il Centro Commerciale Meduna, Coop Alleanza 3.0, Confcommercio Pordenone, FIPE e Atap, insieme a numerose associazioni del territorio coordinate dalla Fondazione Alvise.

Oltre al Centro Meduna, chi cerca un luogo fresco dove sostare durante le ore più calde della giornata può usufruire, negli orari di apertura, anche degli spazi della Biblioteca Civica e del Centro Famiglie di corso Garibaldi.