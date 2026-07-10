Tra i girasoli, una serata di cultura, musica e memoria: successo per libro Giusy Inserillo

PORDENONE – Un tramonto tra i girasoli, le note del violino e il valore della memoria hanno fatto da cornice a una serata che ha unito cultura, territorio e comunità in un luogo diventato simbolo di accoglienza e condivisione.

L’alloggio turistico di Maria e Nadia Fregolent ha ospitato un evento che ha saputo coniugare letteratura, musica ed emozioni, confermandosi non solo come un’attività ricettiva, ma anche come uno spazio dedicato agli incontri, alla valorizzazione del territorio e alla promozione della cultura.

A portare il saluto e le congratulazioni del sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, è stato l’assessore Emilio Badanai Scalzotto, che ha espresso apprezzamento alla famiglia Fregolent – presente anche la mamma Antonia – per aver creato un luogo capace di accogliere persone ed esperienze, diventando un punto di riferimento per iniziative culturali e sociali.

La suggestiva distesa di girasoli custodisce anche un profondo valore affettivo, legato al ricordo del compianto Antonio Fregolent. All’ingresso campeggia la frase da lui voluta, “La terra non tradisce mai”, richiamata da Giuseppe Ragogna durante la presentazione dell’evento come testimonianza di un’eredità fatta di lavoro, passione e legame con il territorio.

Protagonista della serata è stata la presentazione del libro di Giusy Inserillo, introdotto con competenza e sensibilità da Giovanna Calvo Di Ronco. A rendere ancora più intensa l’atmosfera è stato l’accompagnamento musicale del maestro Pasquale Neri, che con il suo violino ha intrecciato le proprie note alle parole dell’autrice e della presentatrice, regalando al pubblico momenti di grande suggestione.



All’iniziativa è intervenuto anche il sindaco di Azzano Decimo, Massimo Piccini, che ha espresso il proprio apprezzamento per l’evento. Plauso anche dalla Fidapa, rappresentata da Antonietta Di Paola, Morena Cristofori e Giovanna Santin, a conferma del valore culturale e sociale di una serata che ha saputo unire istituzioni, associazioni e cittadini in un contesto di straordinaria bellezza.