Pordenone va in vetrina su Rai 1: Federico Mariutti racconta il territorio a Camper–Osteria Italia

PORDENONE – Pordenonese conquista la ribalta nazionale. Da lunedì 13 a giovedì 16 luglio Federico Mariutti, titolare della rinomata Osteria Turlonia di Fiume Veneto, sarà protagonista di Camper – Osteria Italia, il programma estivo di Rai 1 dedicato ai territori, ai sapori e alle tradizioni italiane.

Ogni giorno, nella fascia oraria dalle 12 alle 13.30, Mariutti sarà nuovamente ospite del programma televisivo di Rai 1 che accompagna i telespettatori in un viaggio alla scoperta delle bellezze del Paese.

Al centro del racconto ci saranno le produzioni agroalimentari, le realtà artigianali e le storie di chi ogni giorno valorizza un patrimonio fatto di biodiversità, cultura e identità locale. L’obiettivo è promuovere il territorio oltre i confini regionali, mostrando anche quei luoghi del Friuli Occidentale meno conosciuti che rappresentano una risorsa per un turismo autentico e sostenibile.

«Portare Pordenone nel salotto degli italiani è un onore e una responsabilità – afferma Mariutti –. Vogliamo raccontare una terra ricca di persone, sapori e paesaggi straordinari, capace di innovare senza perdere il legame con le proprie radici.»

Per quattro giorni il territorio pordenonese avrà così una vetrina d’eccezione sulla rete ammiraglia della Rai, con l’opportunità di far conoscere a milioni di telespettatori le sue eccellenze enogastronomiche, ambientali e culturali.

Da non perdere il primo appuntamento che sarà lunedì, alle 12, in piazza a Fiume Veneto, con la gente riunita per tifare per Federico collegato dallo studio televisivo.

Nella foto: Federico Mariutti