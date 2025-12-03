Eventi natalizi in piazza XX Settembre e nel Villaggio di Natale

PORDENONE – Il concerto della Powerful Gospel Chorale e il videoshow del Dj Marco Ossanna hanno ufficialmente dato il via al Natale a Pordenone, grande rassegna che come ogni anno organizza in città e nei quartieri 300 eventi, tra cui mostre d’arte, concerti, spettacoli, iniziative culturali, giochi e laboratori per bambini, mostre di presepi, visite guidate e numerosi momenti di festa per trascorrere con allegria e spensieratezza questa parte dell’anno che culmina nel Natale e nell’Epifania.

​Piazza XX Settembre attende grandi e piccini nel suo Villaggio natalizio, con le 12 casette presso cui gustare i prodotti enogastronomici del nostro territorio: polenta e muset, orzotto, pasta e fagioli, zuppe fatte in casa, focacce e affettati, picaña, arrosticini, gulasch, carne secca di pezzata rossa, formaggi locali e di montagna, birra artigianale, aperitivi analcolici e anche tanti dolci natalizi.

​E mentre mamma e papà sorseggiano un aperitivo, potranno badare ai più piccoli nell’Area ludico-didattica dedicata ai bambini 4-10, dove questi possono giocare in sicurezza. Proprio qui sabato 6 dicembre (ore 10-12), sabato 13 (ore 15.30-17.30), domenica 14 (ore 11-13) e mercoledì 24 (ore 11-13) ci sarà l’evento per bambini Vieni a brillare con i tatuaggi glitter.

Sabato 13 e 20 (ore 11-13) tutti pronti con il Truccabimbi magia e incanto di Natale. Sabato 20 (ore 11-13) Laboratorio creativo Fiocchi di neve scintillanti per i bambini 4-10 anni, Babbo Natale arriva per portare sorrisi, sogni e scattare le foto ricordo con i bambini e nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, il Grinch è arrivato in città! Sabato 20 (ore 16.30) Spettacolo di magia per i bambini. La vigilia di Natale (ore 15.30-17.30) Laboratorio creativo Lanterne della Vigilia per i bambini 4-10 anni.

​Nella piazza è stato installato il Villaggio di Babbo Natale con la sua casetta e l’immancabile buca delle lettere in cui i bimbi potranno inserire le letterine con i loro desideri. Tutt’intorno luci colorate e videoproiezioni, che trasformano i palazzi che si affacciano sulla piazza in uno scenario da favola.

​Accanto al Villaggio natalizio c’è la gettonatissima Pista di pattinaggio sul ghiaccio, dove i più giovani si potranno divertire a ritmo di musica nei seguenti orari: fino al 20 dicembre feriale 15-20, festivo 10-12 e 15-23; dal 21 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni 10-12 e 15-23.

​

Tra i principali eventi in programma in piazza spicca il Pordenone Christmas Festival con i suoi numerosi spettacoli: sabato 6 dicembre Back to the Beat (la storia della dance con dj Lino Lodi), domenica 7 80 Power (si torna agli anni ‘80 con Johnson Righeira live, la musica esplosiva di Fabio De Magistris e la voce inconfondibile di Daniele Belli), venerdì 12 Dancemania 90-2000 (con la special guest Neja, una delle icone dance degli anni ’90, Pierfedeli dj e Roboled), sabato 13 Vinile di Natale (una selezione di brani vintage e tanta voglia di stare insieme con dj Mookie), domenica 14 Broccoletti pop, venerdì 19 Christmas swing Les Babettes + dj Zellaby, sabato 20 Christmas Show con Irene Guglielmi Quartet e dj Francesco Torre, martedì 23 il Mr Charlie arriva in piazza XX Settembre con Martedì Italiano e dj Tommy De Sica, mercoledì 24 Aspettando il Natale con Wideline Radio, venerdì 26 Def Trio + Alberto Marini dj, per concludere sabato 3 gennaio con la Young Night – Tommy Vee dj.

​E l’ultimo dell’anno? Grande concerto live di Stef Burns + The Royal Band. E poi Danny Losito, Double Dee, Roberto Ferrari da Radio Dee Jay. Presenta Steve Giant.

​Ma in piazza XX Settembre si terranno tanti altri eventi musicali: lunedì 8 dicembre alle 10.30 il Concerto dei Bersaglieri MM.OO. F.lli De Carli preceduto dalla sfilata lungo Corso Vittorio Emanuele con partenza alle ore 9.30 dalla Loggia.

Sabato 13 dicembre la Street Band si esibirà dalle 10.00 per le vie del centro con arrivo in piazza XX Settembre. Lo stesso giorno alle 17.00 la piazza ospiterà il Concerto di Natale della Filarmonica Città di Pordenone. Sabato 20 dalle ore 11.00 le Cornamuse Friulane allieteranno con la loro musica gli acquisti durante il mercato cittadino. Inoltre, domenica 21 alle 18.30 Jazzinsieme propone il concerto della Magical Mistery Orchestra e a seguire il dj set di Denilove presso il Villaggio di Natale.

​Visto il grande successo delle passate edizioni, anche quest’anno ritorna il Trenino delle Feste che consentirà a grandi e piccini di vivere la magia del Natale attraverso un tour speciale per le vie della città. A bordo saranno presenti bravissime guide del territorio che accompagneranno i viaggiatori con racconti e aneddoti su Pordenone. Il capolinea è in piazza XX Settembre, il tour è gratuito e si svolgerà durante tutti i sabati fino al 6 gennaio, dalle 15 alle 20. In via eccezionale, il Trenino sarà attivo anche nei giorni 7, 8, 24 e 28 dicembre e 4 e 6 gennaio.