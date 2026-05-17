ChatGPT: lo specchio magico al tempo dell’IA

In passato, gli esseri umani si rivolgevano agli oracoli, a una entità sacra, quando vivevano momenti di incertezza e pericolosi.

Gli oracoli erano considerati un ponte tra il mondo umano e quello divino. Consultare un oracolo dava l’impressione di affidarsi a una buona guida, affidarsi a un dio. Se una decisione sembrava “voluta dagli dèi”, era più facile accettarla. Inoltre, gli oracoli, come l’Oracolo di Delfi, dedicato al dio Apollo, aiutavano a interpretare segni, sogni e coincidenze, erano consultati per sapere il futuro, la volontà divina, la scelta giusta. Chi consultava un oracolo cercava spesso rassicurazione sul destino, sull’esito di una battaglia.

La regina della famosa fiaba di Biancaneve si rivolgeva allo specchio magico per cercare risposte, conferme o verità relativamente alla sua bellezza al suo invecchiamento. La regina usava lo specchio per alimentare la propria ossessione chiedendo spesso: “Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?”. In realtà, lo specchio non faceva nessuna previsione, non creava la vanità della regina ma la rifletteva. Lo specchio non consolava la regina, non mentiva e non addolciva la realtà: restituiva una verità assoluta, ciò che la regina non voleva accettare. Lo specchio viene interrogato dalla regina come se fosse un oracolo che pronuncia sentenze che cambiano il destino.

Oggi molte persone cercano sicurezza e interpretazioni attraverso esperti, algoritmi, sondaggi, astrologia o modelli predittivi. Le persone si rivolgono a ChatGPT perché faticano di meno nelle ricerche delle risposte, cercano un orientamento, conoscenze, aiuti o compagnia mentale. La risposta di Chatgpt arriva in modo immediato, conversazionale e personalizzato. Molti utenti usano ChatGPT non solo per informazioni ma anche per validazione emotiva, chiarezza personale, orientamento esistenziale formulando domande del tipo: “Qual è la scelta migliore? “Chi ha ragione?”; “Come dovrei comportarmi?”.

Ci sono diverse somiglianze simboliche e psicologiche tra lo specchio magico delle fiabe, gli oracoli antichi, le fattucchiere/cartomanti e strumenti moderni come ChatGPT.

Tutti funzionano attraverso un rituale linguistico: l’oracolo riceve una domanda formale; la regina invoca lo specchio con una formula precisa; l’utente scrive un prompt. Lo specchio magico e gli oracoli appartengono al mondo del mito o della credenza spirituale mentre ChatGPT non “vede” il futuro, non possiede coscienza, intenzioni o poteri soprannaturali, non ha esperienza soggettiva, non sa nel senso umano del termine. Lo specchio della fiaba appare capace di sapere tutto istantaneamente. Anche ChatGPT può dare l’impressione di avere una risposta per ogni cosa, perché produce testi fluenti e convincenti. La differenza fondamentale è che lo specchio è rappresentato come infallibile nella narrazione mentre ChatGPT può sbagliare, inventare informazioni o riflettere i limiti dei dati con cui è stato addestrato.

Ancora, lo specchio non ha una volontà propria: risponde. ChatGPT non ha coscienza o desideri: genera risposte sulla base di modelli linguistici e probabilità statistiche. Lo specchio non è solo un oggetto: amplifica l’ossessione della regina per bellezza e potere.

ChatGPT spesso diventa uno spazio dove le persone cercano approvazione, rassicurazione, identità, conferma delle proprie idee. Lo specchio giudica, Chatgpt aiuta, non impone verità definite. Per questo il rischio maggiore non è che l’IA “diventi magica”, ma che gli esseri umani inizino a umanizzarla, a divinizzarla, a trattarla come un’autorità incontestabile, proprio come la regina faceva con lo specchio. Molte persone tendono ad attribuire ai sistemi conversazionali intelligenza profonda, neutralità, oggettività e saggezza. In realtà, un modello linguistico non possiede esperienza vissuta, comprensione morale, coscienza e intenzioni.

Più il sistema sembra “umano”, più le persone abbassano le difese critiche, si fanno influenzare facilmente, si adattano emotivamente all’utente.

Bisogna essere sempre consapevoli del fatto che ChatGPT apprende da testi prodotti dagli esseri umani e quindi può riflettere prospettive dominanti, stereotipi e pregiudizi culturali.

Dottor Antonio Loperfido

Psicologo Clinico e Psicoterapeuta