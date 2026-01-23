Ex Battirame, verso l’apertura alla città: concessione a enti del Terzo Settore

PORDENONE – Deliberate dalla Giunta Comunale le linee di indirizzo per procedere all’assegnazione dell’Ex Battirame.

Il complesso, inserito nel Parco “San Carlo” ed oggetto di recupero e valorizzazione con fondi PNRR comprende un edificio principale su due piani, di cui il piano terra destinato a centro diurno con una superfici di 349 mq, e il primo piano destinato in parte ad utilizzo diurno, con una bella sala che si affaccia sulla Roggia Vallona, ed una parte di 76 mq destinata a residenza, e un edificio accessorio di 55 mq composto da servizi igienici, spogliatoi con annesse docce e armadietti destinato a runner, ciclisti e sportivi in genere, il tutto inserito in un’area scoperta di 2.500 mq.

L’Amministrazione intende assegnare il tutto ad un’Associazione o Ente del Terzo Settore senza scopi di lucro che presenti un progetto volto all’organizzazione e gestione di attività socio sportive ed educative.

Proprio il carattere di utilità sociale che dovrà rivestire il progetto, con la possibilità di fruire dei beni da parte dei cittadini, in linea con quanto previsto dal Regolamento del Patrimonio Immobiliare del Comune e con le Linee di indirizzo concernenti le percentuali di abbattimento dei canoni di concessione, approvate con delibera di Giunta del gennaio 2025, ha consentito alla Giunta di prevedere un abbattimento del canone di mercato dell’80%.

L’assegnazione avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica sulla base del punteggio più alto ricevuto dai progetti che si candideranno, che verranno esaminati da apposita commissione: si guarderà alla qualità del progetto, al suo radicamento sul territorio ed all’impatto previsto sullo stesso, oltre che al grado di coinvolgimento della cittadinanza.

È prevista una durata della concessione di 6 anni, eventualmente rinnovabili per ugual periodo.

“L’opera è terminata e si può già ammirare dall’esterno in tutta la sua bellezza passeggiando lungo la Roggia Vallona” dichiara l’Assessore Diomede “confidiamo che si possa presto procedere all’individuazione del soggetto assegnatario così da aprire le porte alla cittadinanza per il suo pieno utilizzo.

L’immobile principale ha spazi ampi e luminosi che si prestano ad ospitare attività sportive e sociali per divenire centro di aggregazione di giovani e anziani; l’affaccio sulla Roggia e sul verde intorno lo rende un luogo particolarmente adatto al tempo libero ed alla pratica di attività a contatto con la natura. Il soggetto assegnatario dovrà curare anche la pulizia e la gestione tramite App dell’edificio accessorio che contiene docce, bagni e spogliatoi per chi vorrà utilizzare i nostri parchi per praticare la corsa, la camminata o il ciclismo anche nelle pause di una giornata lavorativa senza dover tornare a casa per cambiarsi”.

“Iniziamo a vedere i frutti dei cantieri PNRR che hanno interessato diversi punti della nostra città – afferma il primo cittadino Alessandro Basso – quello dell’Ex Battirame, in particolare, ci regala uno scorcio sulla Roggia Vallona e sul Lago San Carlo che per anni è stato intercluso ed inaccessibile. Suggestivo il panorama che si gode in quel punto anche per la presenza della ciminiera, completamente restaurata, che ci ricorda l’originaria destinazione di quel luogo legato alla produttività ed all’operosità del nostro territorio. Ci apprestiamo, insomma, a regalare alla città un edificio che guarda al futuro ma con ben saldi i valori della Pordenone di ieri”.