Extracon: nuova fiera del fumetto e del videogioco

PORDENONE – Tutto pronto per Extracon, la nuova fiera del fumetto e della cultura pop che nel weekend animerà i padiglioni del quartiere fieristico pordenonese.

La manifestazione, organizzata da Pordenone Fiere in sinergia con Centro Fiera Montichiari, nasce dall’esperienza di Gardacon – una delle più importanti rassegne di settore del Nord Italia, che da anni riscuote consensi tra decine di migliaia di visitatori – e ha l’obiettivo di replicarne il successo, creando un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di fumetti e giochi di tutto il Nord-Est.

Una grande festa all’insegna del divertimento, due giorni durante i quali le distanze generazionali si annullano e tutti possono partecipare alle molteplici attività in programma. L’area retrogaming – una delle più grandi d’Europa – ospita circa 100 retroconsole e 100 originali cabinati da sala giochi, finalmente giocabili senza gettoni, in modalità free to play: un vero e proprio sogno a occhi aperti per chi è cresciuto negli anni Ottanta e Novanta, che potrà ritrovare i migliori arcade games, da Pac Man e Space Invaders ad Outrun e Metal Slug.

A Extracon pochi metri dividono passato e futuro, nostalgia e innovazione, e così accanto ai classici coin op si staglia la Gamers Arena, con innumerevoli console e computer, i tornei ai videogiochi più amati, la virtual reality e i simulatori di guida.

E a proposito di intergenerazionalità, l’area dedicata ai mattoncini promette ore e ore di divertimento a genitori e figli, che potranno partecipare alle gare di costruzione oppure semplicemente giocare in famiglia nell’area laboratori, circondati dalla magnifiche creazioni monumentali dei più abili artisti italiani: un’iniziativa a cura di Family Brick e FVG Brick Team, per la gioia dei bambini di ieri e di oggi.

Oltre alle iniziative e aree speciali, grande spazio anche alla mostra mercato di fumetti, gadget, action figures, manga e accessori per cosplayer, che accoglie decine e decine di espositori provenienti da tutta Italia, per uno shopping in perfetto stile “nerd”. Con un occhio di riguardo agli aspetti più creativi e ai risvolti artistici di questo mondo, Extracon ospita più di venti autori al lavoro dal vivo a cui i visitatori potranno chiedere uno sketch, ricordo unico e indelebile della manifestazione.

Mentre sul palco comics e sul palco pop vanno in scena gli incontri dedicati al fumetto, alle serie tv, al cinema di fantascienza e alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale: una prospettiva articolata e ricca di spunti culturali a cui contribuisce anche la presenza di uno stand del PAFF! International Museum of Comic Art, vera e propria eccellenza pordenonese a livello internazionale.

A completare l’offerta di Extracon un palinsesto di quasi 100 eventi, sei palchi continuamente animati da show ed esibizioni: il ring dedicato al crossover wrestling proporrà divertenti e spettacolari incontri dal vivo, con un roster di atleti rigorosamente vestiti da personaggi di fumetti e cartoon; un palco sarà interamente dedicato al K-Pop e alle sue amatissime coreografie, mentre l’area a cura di EPICOS vedrà sfilare i cosplayer nel corso delle gare cosplay, sfide di abilità che premieranno i più capaci nell’arte di interpretare (imitandone movenze e vestiario) i propri personaggi preferiti. Un autentico viaggio nei più celebri mondi di fantasia, per tutti i giovani fan che potranno finalmente “incontrare” i propri eroi animati in carne e ossa.

Sui main stage si avvicenderanno poi vere e proprie star della cultura popolare. Sabato 20 maggio Giovanni Muciaccia, leggendario conduttore di Art Attack, guiderà il pubblico nella realizzazione di una piccola opera d’arte. Prima di lui saliranno sul palco Anna Mazzamauro, la Signorina Silvani nei film di Fantozzi, Danilo Bertazzi – Tonio Cartonio ne “La Melevisione” – ed Emanuela Pacotto, la doppiatrice di Bulma in Dragon Ball. Seguirà uno show musicale con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Letizia Turrà ed Elisa Rosselli, interamente dedicato al mondo Disney e alle sue colonne sonore.

Domenica 21 maggio sarà la volta di Gianluca Iacono, doppiatore di Vegeta, sul palco con Emanuela Pacotto. Manuela Blanchard, Pietro Ubaldi e il Gruppo80 – storici protagonisti di Bum Bum Bam – ripercorreranno l’età dell’oro della tv dei ragazzi, mentre Chef Hiro, ambasciatore della cucina giapponese in Italia, preparerà dal vivo un piatto molto caro a tutti gli appassionati di anime e manga. Grande attesa infine per Giorgio Vanni, l’interprete delle sigle di Dragon Ball, Naruto, One Piece e Pokémon, che si appresta a stupire tutti con un live da non perdere, un vero e proprio viaggio fatto di musica e ricordi.

Quando: sabato 20 e domenica 21 maggio dalle ore 10 alle ore 19.

Organizzatore: Pordenone Fiere e Centro Fiera Montichiari

Dove: Fiera di Pordenone, Viale Treviso 1, 33170 Pordenone (PN)