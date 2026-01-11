Extracon torna alla Fiera di Pordenone il 10 e 11 gennaio

PORDENONE – Extracon torna alla Fiera di Pordenone con una nuova edizione che promette di superare ogni aspettativa. Sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026 il quartiere fieristico pordenonese diventa ancora una volta il punto di riferimento per appassionati di fumetto, gaming, cosplay e cultura pop, in un fine settimana capace di parlare a pubblici diversi, uniti dalle stesse passioni.

Organizzata da PordenoneFiere S.p.A. in collaborazione con Centro Fiera S.p.A., Extracon si conferma come una manifestazione trasversale, pensata per coinvolgere famiglie, giovani e adulti, collezionisti, gamer e curiosi. Cinque padiglioni ospitano un percorso ricco e articolato che comprende espositori, aree interattive e un palinsesto di eventi che alterna spettacolo, incontri e attività dal vivo.

La mostra mercato resta uno dei cuori pulsanti della fiera: stand colmi di fumetti, manga, gadget, action figures, magliette e memorabilia raccontano l’universo pop in tutte le sue declinazioni, dai supereroi americani all’animazione giapponese, passando per cinema, serie tv e fantasy. Accanto allo shopping, grande spazio è dedicato all’esperienza diretta, con aree dinamiche pensate per ogni età.

Il mondo del gaming assume un ruolo centrale, con un’offerta che attraversa diverse epoche e tecnologie. Oltre 100 cabinati arcade vintage, liberamente giocabili, riportano in vita i grandi classici che hanno segnato gli anni Ottanta e Novanta, da Pac-Man a Donkey Kong, da Ghosts ‘n Goblins a Bubble Bobble. A questi si affiancano decine di console storiche – Atari, Commodore 64, Super Nintendo, Playstation – e le postazioni dedicate ai titoli contemporanei più amati: la grande Gamers Arena accoglie centinaia di console new gen, per sfide a Fortnite, EA Sports FC26 e Mario Kart World, ma anche esperienze in realtà virtuale e simulatori di guida.

Non manca l’area mattoncini, con spettacolari costruzioni realizzate da alcuni tra i più abili artisti italiani, vere e proprie opere monumentali che affascinano grandi e piccoli. La manualità trova spazio anche nell’area modellismo, curata da Gunpla Builders Veneto, dove esposizioni e laboratori permettono ai più giovani di avvicinarsi al mondo del model making.

A completare il quadro creativo, l’artist alley ospita quasi 50 autori di fumetti, impegnati in sessioni di disegno dal vivo e workshop aperti al pubblico.

Tra le grandi novità del 2026 spicca la Crossover Plaza, una nuova area tematica che fonde il mondo del cosplay con quello del wrestling. Qui la finzione prende forma in uno spazio immersivo, dove gli incontri di crossover wrestling – con i lottatori nei panni di personaggi di serie tv, anime e manga – si intrecciano alle attività dedicate ai cosplayer. Il percorso culmina nella gara cosplay di domenica, uno dei momenti più attesi della manifestazione, che premia costume, interpretazione e originalità.

Il programma degli ospiti scandisce il ritmo del weekend con appuntamenti pensati per ogni tipo di visitatore, dai nostalgici ai fan delle nuove produzioni animate e degli influencer di settore.

Sabato 10 gennaio il main stage ospita Giorgio Vanni e i Figli di Goku, protagonisti di uno show completamente live, inedito per il Nord Est, che ripercorre le sigle più amate di sempre in una veste nuova e suggestiva. Sempre sabato spazio alla cultura digitale con Yotobi, pioniere di YouTube Italia e volto simbolo di un’intera generazione, che sarà protagonista di un atteso intervento sul palco e poi di un meet & greet in cui incontrerà i fan per foto e autografi. La giornata vede anche la partecipazione delle voci italiane del film di animazione KPOP Demon Hunters, e l’arrivo di Kenta Suzuki, autore e creator capace di raccontare il Giappone con uno sguardo autentico e coinvolgente.

Domenica 11 gennaio è il giorno che unisce nostalgia e contemporaneità della cultura pop. A partire da Disneiamo, un viaggio musicale lungo quasi un secolo di colonne sonore Disney, con un cast di voci iconiche pronte a coinvolgere il pubblico in uno show emozionante e interattivo. Ampio spazio al doppiaggio con Riccardo Suarez, una delle giovani voci più riconoscibili, amatissimo per il suo ruolo di Angel Dust in Hazbin Hotel. Momento speciale dedicato alla storia della televisione per ragazzi con l’incontro-evento che riunisce Carlotta Brambilla e Marco Bellavia, volti simbolo di Bim Bum Bam, per rivivere una stagione televisiva che ha segnato l’infanzia di milioni di spettatori. A chiudere il programma domenicale, torna sul palco Cristina D’Avena con uno spettacolo esclusivo che attraversa decenni di sigle animate, dai Puffi a Sailor Moon e Kiss Me Licia.

Extracon 2026 si conferma così molto più di una fiera: un luogo di incontro tra generazioni, linguaggi e immaginari, capace di raccontare il mondo del fumetto, del gioco e dell’animazione nella sua forma più viva, partecipata e attuale. Un appuntamento da segnare in agenda per chi vuole vivere due giorni all’insegna della passione, del divertimento e delle emozioni condivise.

Quando: sabato 10 e domenica 11 gennaio dalle ore 10 alle ore 19.

Organizzatore: PordenoneFiere S.p.A. e Centro Fiera S.p.A.

Dove: Fiera di Pordenone, Viale Treviso 1, 33170 Pordenone (PN)