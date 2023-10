Fadiesis Accordion Festival, venerdì e domenica doppio appuntamento

PORDENONE – Doppio appuntamento nell’ex convento di San Francesco a Pordenone per il Fadiesis Accordion Festival 2023.

Venerdì 20 e domenica 22 saliranno sul palco rispettivamente il Quartetto Fassetta, formato dalla famiglia di musicisti, e i vincitori del Fadiesis Accordion Composition Contest 2023 e del PIF – Premio Internazionale Fisarmonica di Castelfidardo, Categoria Virtuoso Junior.

Il Quartetto Fassetta composto da Gianni alla fisarmonica con le tre figlie Erica al violino, Elisa al violoncello e Stefania al pianoforte vuole essere un omaggio alla musica, amata insieme, che viene offerto alla città e a un progetto che vuole accogliere gli spettatori con il calore di casa.

Appuntamento a ingresso gratuito in programma venerdì 20 novembre alle 20.45 con musiche di J. Brahms, A. Desplat, P. Pessina, E. Morricone, A. Piazzolla.

È Virginio Zoccatelli il vincitore della seconda edizione del Fadiesis Accordion Composition Contest 2023 con la composizione “Improvviso fantasia”.

La cerimonia di premiazione è in programma domenica 22 ottobre alle 18 nell’ex convento di San Francesco. Contestualmente, sarà consegnata la menzione speciale a Maria Radeschi per l’opera “Quando si pone il sole…”

Si prosegue con il concerto del Meeting, che coinvolge maestri e allievi dell’Accademia Fisarmonicistica “L. Fancelli” di Pordenone, della Scuola di Musica di Tolmino e dei due Conservatori di musica di Udine e di Trieste e di Francesco Scarselli, vincitore del 48° Premio Internazionale Fisarmonica – Categoria Virtuoso Junior di Castelfidardo, che segna una prestigiosa collaborazione ufficiale con il PIF avviata nel 2022, che onora il Fadiesis Accordion Festival.

Ma il Faf non finisce qui. L’edizione, varia e viva, culminerà, domenica 5 novembre alle 18.00 all’Auditorium Concordia di Pordenone, con l’esibizione dell’acclamato Anna Tifu Tango Quartet, una formazione straordinaria raccolta intorno a una stella internazionale del violino, per portare l’arte del Tango alle più alte vette di espressività, spaziando dalle radici della tradizione alla sperimentazione di Astor Piazzolla, con un repertorio evocativo, magnetico, coinvolgente (per prenotazioni VIVATICKET – https://www.vivaticket.com/it/Ticket/anna-tifu-tango-quartet/217501).