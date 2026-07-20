Farandola, il 20 luglio in prima assoluta il Concerto di Oschiri

PORDENONE – Il 31° Pordenone Music Festival porta in città due tra le opere più rappresentative del Novecento musicale italiano. Si tratta del Concerto di Oschiri, per due pianoforti concertanti e orchestra di Franco Margola e il Concerto per due chitarre e orchestra op. 201 di Mario Castelnuovo Tedesco in programma lunedì 20 luglio alle 20.30 al teatro Verdi di Pordenone.

Sul palco si esibiranno i pianisti Ilaria Loatelli e Gabriele Dal Santo, il Duo Giovanni Masi – Lucio Matarazzo e la Master Symphony Orchestra diretta dal Maestro Sergio Baietta.

Il programma propone due opere emblematiche del Novecento musicale italiano. Il Concerto di Oschiri rappresenta una delle pagine più significative della produzione di Franco Margola, autore straordinariamente prolifico che nel corso della sua carriera compose circa ottocento opere. Il titolo richiama la località sarda di Oschiri, presso Sassari, dove il compositore ebbe la prima intuizione del lavoro, pur senza alcun riferimento descrittivo o folkloristico. Margola stesso considerava questo concerto come una delle sue creazioni più importanti, frutto di oltre due anni di intenso lavoro compositivo.

Il concerto renderà omaggio anche alla figura di Mario Castelnuovo Tedesco, tra i più autorevoli compositori italiani del Novecento e punto di riferimento assoluto per il repertorio chitarristico. Il Concerto per due chitarre e orchestra op. 201 unisce eleganza melodica, raffinatezza armonica e virtuosismo strumentale, valorizzando il dialogo tra i due strumenti solisti e l’orchestra.

Protagonista dell’esecuzione sarà il Duo Giovanni Masi – Lucio Matarazzo, formazione nata dall’incontro artistico tra maestro e allievo al Conservatorio di Avellino. Il duo ha rapidamente attirato l’attenzione internazionale, suscitando l’entusiasmo di Leo Brouwer, che ha dedicato loro la Sonata Elegíaca. Numerosi compositori contemporanei hanno scritto opere originali per questa formazione, oggi ospite di importanti festival internazionali e protagonista di progetti discografici dedicati alla musica sudamericana e barocca.

Il concerto di lunedì 20 luglio si annuncia dunque come uno degli appuntamenti centrali del 31° Pordenone Music Festival, capace di unire grande repertorio sinfonico, virtuosismo strumentale e alcune delle personalità più interessanti del panorama musicale contemporaneo.

BIOGRAFIE

Lucio Matarazzo. È considerato una figura storica della chitarra italiana: docente, concertista ed editore musicale, ha collaborato con artisti di fama internazionale e ha inciso registrazioni divenute punti di riferimento nel repertorio chitarristico.

Giovanni Masi, classe 2002, è una delle personalità emergenti più interessanti della nuova generazione chitarristica europea, vincitore della Chitarra d’Oro come Giovane Promessa al Convegno Internazionale della Chitarra di Milano 2024.

Ilaria Loatelli, pianista italiana apprezzata a livello internazionale, è vincitrice del Debut International Piano Competition e ospite della Carnegie Hall di New York. Artista dalla carriera internazionale, si è esibita in Europa, Asia, Stati Uniti e Australia collaborando con importanti orchestre e festival.

Gabriele Dal Santo è pianista e direttore d’orchestra, già protagonista in numerosi concorsi internazionali e collaboratore di prestigiose istituzioni musicali italiane.

A dirigere il concerto sarà Sergio Baietta, pianista, compositore e direttore d’orchestra noto per la sua versatilità artistica e per un repertorio che spazia dal barocco al jazz, fino a originali riletture virtuosistiche. Dal 2020 è direttore stabile della Master Symphony Orchestra, giovane realtà orchestrale che in pochi anni ha saputo affermarsi nel panorama musicale nazionale e internazionale grazie a un’intensa attività concertistica e a importanti collaborazioni artistiche. Residente del Talent Music Summer Festival di Brescia, si distingue per la qualità delle proprie produzioni e per il forte impegno nella valorizzazione delle nuove generazioni di musicisti, con oltre duecento produzioni realizzate dalla sua fondazione.

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