Cjanton di paradîs, libro Massimo Neri il 25 a Campone

TRAMONTI DI SOTTO – Sabato 25 luglio, alle 18.00 a Campone (Tramonti di Sotto), nel cortile di Grisa, prenderà il via l’Estate a Campone con la presentazione del libro di poesie di Massimo Neri Cjanton di paradîs: un viaggio nel tempo e fuori dal tempo alla scoperta o ri-scoperta della bellezza del paesaggio, del patrimonio di cultura e arte, di tradizioni popolari e di antichi mestieri, dei valori di genti legate alla propria terra.

Nel suo “andar per borghi” il poeta rimane affascinato dai sentieri selvaggi e dai paesi della verdissima e incontaminata Val Tramontina, un vero e proprio angolo di paradiso dove vagando tra i “Silenzi di un Borgo al bosco lasciato, / coperto per sempre da muschio e rugiada, / che ai posteri affida un ricordo sfocato /” anche il più piccolo dettaglio viene elevato a immagine poetica.

Il dottor Neri, come ha scritto il sindaco Giampaolo Bidoli, ha saputo interpretare e raccontare il territorio con sensibilità e dedizione scrivendo un libro che rappresenta un vero e proprio atto d’amore verso il territorio di Tramonti di Sotto.

Nel corso dell’incontro Massimo Neri in dialogo con Franca Benvenuti, autrice della prefazione del libro, affronterà alcuni dei temi presenti nel libro. La serata sarà impreziosita dalle originali interpretazioni musicali di Maria Grazia Di Donato ed Enzo Samaritani.

Il libro, edito dall’associazione CAMP ONE con il patrocinio del Comune di Tramonti di Sotto e della Banca 360 filiale di Meduno, verrà presentato venerdì 7 agosto, ore 18.00, a Tramonti di Sotto, nella sede della Proloco. L’autore dialogherà con Franca Benvenuti e l’incontro, anche in questa occasione, sarà impreziosito dalle originali interpretazioni musicali di Maria Grazia Di Donato ed Enzo Samaritani.

Massimo Neri, è nato a Roma nel 1956. Dopo essersi laureato in Medicina e specializzato in Ortopedia si è trasferito a Pordenone dove si è dedicato in particolare alla Traumatologia Sportiva e alla Chirurgia del Piede. Appassionato di poesia, inizia a comporre sonetti nel 1986, rimanendo nell’ambito ospedaliero. Nel 2012 dà inizio al filone storico della sua produzione di poesie in romanesco.

Nel 2019 passa a rimare in italiano con il libro “Dalla stanza di Miriam”: in occasione dell’uscita di questo testo, l’Autore ha messo in rete il sito ww.massimoneripoeta.it in cui viene ripercorsa tutta la sua vita artistica e dato ampio spazio al suo Progetto a favore dei Borghi, Paesi e Città d’Italia di cui fanno parte “Andando per Borghi” (2021), “CORA” (2022), “Sospesi nel tempo” e “Abbracciando Villalago” (2023), “Sotto questo stesso cielo” e “Poetico sguardo su Castelfidardo” (2024) e “Sulle lacustri sponde”, “Incontrandoci a Fornelli”, “Dimora accogliente” e “Poesia nel cuore di Porcia” (2025), “Cjanton di paradîs” e “Anima Musiva Poesie su Spilimbergo” stampati nel 2026.

Franca Benvenuti