FdI, presentata squadra per regionali e comunali

PORDENONE – Un pieno di entusiasmo per la presentazione ufficiale della squadra di candidati e candidate consiglieri di Fratelli d’Italia Pordenone per le regionali FVG del 2-3 aprile prossimi e dei candidati sindaco per le comunali. L’evento ha fatto registrare grande partecipazione e coinvolgimento.

“Segno del sempre più forte radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio. Una credibilità importante riconosciuta a tutti livelli, dalla nostra saggia e concreta guida Giorgia Meloni a tutti i componenti della base del partito, il cui ruolo è fondamentale – commenta il coordinatore di FdI Pordenone Emanuele Loperfido -. Siamo molto soddisfatti e fiduciosi. Abbiamo allestito una squadra, compresi i due candidati sindaco, altamente competente e competitiva. L’hanno dimostrato anche all’evento in Fiera, che ha avuto un ospite d’onore come il professor Tremonti, che ringraziamo pubblicamente per essere venuto in una Pordenone sempre più considerata dalla politica nazionale.

L’intervista al professor Tremonti, curata dal nostro ministro Luca Ciriani, ha ottenuto grande attenzione e interesse, anche su scala nazionale grazie alla diretta Facebook”.

Grande soddisfazione nelle parole del ministro Ciriani: “L’incontro di ieri a Pordenone con il professor Tremonti, che ringraziamo per la sua presenza, ha dato una carica di entusiasmo ulteriore ai nostri candidati alle Regionali e a tutti i sostenitori di Fratelli d’Italia.

Abbiamo davanti a noi delle sfide importantissime iniziando dal ruolo dell’Italia in un mondo che deve affrontare la crisi della globalizzazione. In questo scenario è di fondamentale importanza il ruolo di Giorgia Meloni, prima presidente eletta dagli italiani dopo decenni, che lavora per portare gli interessi nazionali al centro dell’Ue.

Fratelli d’Italia si candida ad essere anche in Friuli il primo partito della coalizione, abbiamo una lista molto forte e competitiva composta da persone perbene e profondamente radicate sul territorio. Portiamo avanti con orgoglio le nostre idee e sentiamo intorno a noi tanto entusiasmo, come dimostra la sala affollata di ieri sera”.

Emozionati i 12 candidati consiglieri, fra conferme e new entry, amministratori in carica e coordinatori locali dei circoli di Fratelli per una rappresentanza del territorio totale: Alessandro Basso, Cristina Amirante, Orsola Costanza, Daya De Nardi, Mario Della Toffola, Rosanna Finos, Domenico Marzullo, Markus Maurmair, Giuseppe Netto, Francesco Ribetti, Claudio Salvador e Amando Spagnolo.

Presentati anche i due candidati sindaco di Fratelli d’Italia, alla presenza del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani. Si tratta di Enrico Sarcinelli, sindaco in carica di Spilimbergo e in corsa per riconferma, e Manuel Giacomazzi, candidato alla carica di primo cittadino a Fiume Veneto.

La scheda (sintetica) dei 12 candidati consiglieri regionali FVG:

ALESSANDRO BASSO: consigliere regionale uscente, incarico assunto nel 2018, già consigliere del comune di Pordenone con delega all’istruzione, dirigente scolastico. CRISTINA AMIRANTE: assessore comunale a Pordenone, in carica dal 2016 con deleghe importanti come Urbanistica e Viabilità, ingegnere edile, capo ufficio tecnico.

ORSOLA COSTANZA: consigliere comunale di Pordenone, avvocato cassazionista, mediatore civile e commerciale, imprenditore agricolo di colture biologiche.

DAYA DE NARDI: capogruppo FdI del consiglio comunale e coordinatrice del circolo di Prata. Consulente giuridico al Ministero per i Rapporti con il Parlamento.

MARIO DELLA TOFFOLA: sindaco uscente del comune di Polcenigo, che ha guidato con importanti risultati per due mandati. Account manager in agenzie di marketing e comunicazione.

ROSANNA FINOS: capogruppo FdI del consiglio comunale e membro commissione pari opportunità di San Vito al Tagliamento. Direttore area infermieristica e ostetrica degli Ospedali pordenonesi.

DOMENICO MARZULLO: consigliere comunale FdI e coordinatore circolo Valli e Dolomiti Friulane. Sottufficiale con 33 anni di esperienza, ha guidato due stazioni Carabinieri del territorio.

MARKUS MAURMAIR: sindaco uscente del comune di Valvasone Arzene, che ha guidato con importanti risultati per 14 anni. Già assessore provinciale. Responsabile relazioni esterne e soci di una Bcc.

GIUSEPPE NETTO: assessore comunale a Cordenons, in carica da 7 anni con delega ai Lavori Pubblici, di cui è ed è stato riferimento per importanti comuni come funzionario.

FRANCESCO RIBETTI: capogruppo FdI del consiglio comunale di Pordenone, componente dell’Assemblea Nazionale Fratelli d’Italia. Titolare di studio legale commerciale. Già ufficiale della Guardia di finanza.

CLAUDIO SALVADOR: già vicesindaco di Sacile e assessore con deleghe Sport, Associazioni e Sicurezza. Un riferimento nel consiglio comunale di Sacile dal 1995 al 2004 e dal 2009 al 2019.

ARMANDO SPAGNOLO: assessore comunale di Spilimbergo con deleghe Agricoltura, Urbanistica ed Edilizia privata. Fa parte dell’amministrazione del suo comune dal 2013. Imprenditore agricolo.

La scheda (sintetica) dei 2 candidati sindaco:

ENRICO SARCINELLI: sindaco uscente di Spilimbergo, per cui si ricandida dopo un ottimo percorso, in carica dal 2018. Ha fatto l’intera trafila nel suo comune: è stato consigliere, assessore e vicesindaco. È un avvocato.

MANUEL GIACOMAZZI: candidato sindaco per il comune di Fiume Veneto. Già assessore dello stesso comune con deleghe a Bilancio e Personale. Consulente legale presso studio notarile e presidente degli arbitri di Pordenone.